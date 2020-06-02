Коронавирус выявили еще у восьми жителей Карабаха

ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у восьми жителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, общее число подтвержденных случаев выросло до 54, сообщили во вторник в информационным штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 54 граждан. Излечились 26 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 100 жителей, проведены 926 тестов.