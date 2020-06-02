Коронавирус выявили еще у восьми жителей Карабаха

ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у восьми жителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, общее число подтвержденных случаев выросло до 54, сообщили во вторник в информационным штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.
Власти непризнанной республики днем 2 июня сообщали о 46 подтвержденных случаях COVID-19 и 26 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 54 граждан. Излечились 26 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 100 жителей, проведены 926 тестов.
Отмечается, что восемь новых случаев выявлены среди круга контактов ранее инфицированных.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6 миллионов случаев заражения, умерли более 371 тысячи человек.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.