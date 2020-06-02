Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Актер Актер Иван Охлобыстин прокомментировал в инстаграме высказывания продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов и призвал своих подписчиков не уподобляться "плохим людям".

"Иисус Христос заповедал нам прощать все, включая глупость", — пишет Охлобыстин.

Он задался вопросом, есть ли люди без греха, и добавил, что иногда "вытворяет такие дикости", что супруга продюсера певица Валерия на их фоне — "чистое дитя". Актер призвал сказать "спасибо" Пригожину за то, что тот борется за права "всего актерского цеха, включая стриптиз".

"Кто-то ведь должен отстаивать конституционное право людей без трусов на пищевые наборы и льготы на проезд в метро?" — пошутил Охлобыстин.