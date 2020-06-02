В Пензенской области умерли два пациента с COVID-19

САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших достигло 22, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 2502 случая коронавируса. К 1 июня скончались 20 пациентов с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрированы еще две смерти от COVID-19. Женщина 1950 года рождения. Сопутствующие (заболевания): артериальная гипертензия, атеросклероз коронарных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца... Мужчина 1968 года рождения. Сопутствующие: атрофический гастрит. Причина смерти (у обоих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что медики во вторник выписали 82 пациента, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших увеличилось до 2048.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.