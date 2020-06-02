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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T20:57
https://ria.ru/20200602/1572371971.html
В Пензенской области умерли два пациента с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277238_0:163:3072:1891_1036x0_80_0_0_f63f53408d3668c3cfda51b9d2ae4c7a.jpg
РИА Новости

В Пензенской области умерли два пациента с COVID-19

20:57 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Пензенской области, общее число умерших достигло 22, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 2502 случая коронавируса. К 1 июня скончались 20 пациентов с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Зарегистрированы еще две смерти от COVID-19. Женщина 1950 года рождения. Сопутствующие (заболевания): артериальная гипертензия, атеросклероз коронарных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца... Мужчина 1968 года рождения. Сопутствующие: атрофический гастрит. Причина смерти (у обоих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что медики во вторник выписали 82 пациента, вылечившихся от коронавируса, общее число выздоровевших увеличилось до 2048.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензенская областьОбщество
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