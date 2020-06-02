В сенат США внесли законопроект о немедленном продлений ДСНВ

ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Член комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес внес на рассмотрение законодателей законопроект, призывающий к немедленному продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и РФ, сообщается на официальном сайте сенатора.
"Сенатор Боб Менендес член комитета сената по международным делам, представил два законопроекта, (один из них) направлен на представление последовательной стратегии по сохранению и наращиванию контроля над вооружениями, которые сдерживают стратегические ядерные силы России", - говорился в заявлении.
"Законопроект ... призывает к немедленному продлению нового договора о СНВ и ограничивает президента от принятия любых наносящих ущерб действий против нового договора о СНВ", - отмечается в сообщении.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Россия выступает против искусственных увязок Штатами участия Китая и диалога по ДСНВ, которые ставят под вопрос продление документа.
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