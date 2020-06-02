В сенат США внесли законопроект о немедленном продлений ДСНВ

"Сенатор Боб Менендес член комитета сената по международным делам, представил два законопроекта, (один из них) направлен на представление последовательной стратегии по сохранению и наращиванию контроля над вооружениями, которые сдерживают стратегические ядерные силы России", - говорился в заявлении.