Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
Телеканал RT в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ подготовил видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны. После этого Навальный опубликовал ролик в своем Telegram-канале, сопроводив его оскорбительным комментарием.
"Я по поводу себя не переживаю, я не сахарный - не растаю. Понятно, что есть сторонники, есть противники", - сказал РИА Новости Сирота.
"Меня в этой истории больше всего коробит одно. Ладно, что он меня обзывает нехорошими словами, я переживу. Но то, что он обзывает ветерана, который воевал за нашу страну, совершил подвиг - меня это коробит. И Лео Антонович Бокерия - он спас тысячи жизней, человек заслуженный. Его-то за что? Как у него совести вообще хватило?" - добавил он.