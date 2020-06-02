Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны

Телеканал RT в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ подготовил видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны. После этого Навальный опубликовал ролик в своем Telegram-канале, сопроводив его оскорбительным комментарием.

"Я по поводу себя не переживаю, я не сахарный - не растаю. Понятно, что есть сторонники, есть противники", - сказал РИА Новости Сирота.

"Меня в этой истории больше всего коробит одно. Ладно, что он меня обзывает нехорошими словами, я переживу. Но то, что он обзывает ветерана, который воевал за нашу страну, совершил подвиг - меня это коробит. И Лео Антонович Бокерия - он спас тысячи жизней, человек заслуженный. Его-то за что? Как у него совести вообще хватило?" - добавил он.