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2020-06-02T18:54
https://ria.ru/20200602/1572367394.html
Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны
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РИА Новости

Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны

18:54 02.06.2020
6612
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФермер, сыровар Олег Сирота перед началом парламентских слушаний в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики"
Фермер, сыровар Олег Сирота перед началом парламентских слушаний в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии.
Телеканал RT в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ подготовил видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны. После этого Навальный опубликовал ролик в своем Telegram-канале, сопроводив его оскорбительным комментарием.
"Я по поводу себя не переживаю, я не сахарный - не растаю. Понятно, что есть сторонники, есть противники", - сказал РИА Новости Сирота.
"Меня в этой истории больше всего коробит одно. Ладно, что он меня обзывает нехорошими словами, я переживу. Но то, что он обзывает ветерана, который воевал за нашу страну, совершил подвиг - меня это коробит. И Лео Антонович Бокерия - он спас тысячи жизней, человек заслуженный. Его-то за что? Как у него совести вообще хватило?" - добавил он.
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259113346
Обсудить 3
Телеканал RTЛео БокерияАлексей НавальныйОбщество
Популярные комментарии
Как у него совести вообще хватило? Так ее и не хватило, точнее, нет и не было никогда.
2 июня, 19:29
Von Stirliz
6510008
Сирота вот реально не понимает, для весь этот цирк был затеян? И былые заслуги этих людей не уменьшают того, в чём они сейчас замарались.
2 июня, 22:51
ААлексей
10000117
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