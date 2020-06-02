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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T18:53
https://ria.ru/20200602/1572367213.html
Шойгу предложил Эсперу обмениваться опытом борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

Шойгу предложил Эсперу обмениваться опытом борьбы с коронавирусом

18:53 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером предложил американскому коллеге обмениваться опытом военных специалистов в борьбе с коронавирусом, а также консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией, сообщает Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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Распространение нового коронавирусаРоссияМарк ЭсперСергей ШойгуСШАБезопасностьВ мире
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