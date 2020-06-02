Шойгу предложил Эсперу обмениваться опытом борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером предложил американскому коллеге обмениваться опытом военных специалистов в борьбе с коронавирусом, а также консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией, сообщает Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.