Шойгу предложил Эсперу обмениваться опытом борьбы с коронавирусом

"Министр обороны РФ предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой", - говорится в сообщении.