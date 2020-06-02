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2020-06-02T18:55
https://ria.ru/20200602/1572366983.html
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
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РИА Новости

Климкин предрек третью мировую войну в следующем году

18:44 02.06.2020 (обновлено: 18:55 02.06.2020)
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко / Военные учения украинской армии в Донецкой области
Военные учения украинской армии в Донецкой области
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
По его мнению, украинцы "слишком оптимистично" относятся к гражданскому конфликту в Донбассе.
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"Третья мировая война — она гибридная, приближается. Мы еще не в состоянии третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой мировой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей", — сказал он.
Как считает Климкин, мир находится на пороге "безумных перемен".
Экс-министр отметил, что сегодня Украина должна пересмотреть отношение к собственной безопасности. Он назвал "мазохизмом" переписывание властями Будапештского меморандума 1994 года, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал.
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"Но вернуться к его логике — в этом что-то есть", — добавил он.
Весной 2014 года Украина начал военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее угрожал выйти из мирных переговоров по Донбассу.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Обсудить 28
Ситуация на УкраинеДонбассПавел КлимкинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пора там сухой закон вводить - белочка уже с ног сбилась к ним бегать
2 июня, 19:12
Jerk Goldman
73280004
Предсказание Великого Климстрадамуса.
2 июня, 18:48
А Андрей Мартынов
25561004
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