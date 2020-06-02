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Ярославская область
Ярославская область
2020-06-02T18:42
https://ria.ru/20200602/1572366661.html
В Ярославской области начался ремонт дорог популярных турмаршрутов
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РИА Новости

В Ярославской области начался ремонт дорог популярных турмаршрутов

18:42 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРеконструкция Дмитровского шоссе в Москве
Реконструкция Дмитровского шоссе в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Дорожные службы в Ярославской области приступили к ремонту трасс, которые относятся к популярным туристическим маршрутам, включая "Золотое кольцо", региональное правительство ожидает, что после снятия ограничений из-за COVID-19 эти маршруты приобретут еще большую востребованность у российских туристов.
По данным правительства Ярославской области, ремонт пройдет в 2020-2021 годах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"Ремонт дорог сделает нашу область комфортнее для перемещения автотуристов, что, несомненно, повлияет на их представление о регионе как о благоустроенной, безопасной и привлекательной территории для путешествий, – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. По ее словам, правительство области рассчитывает, что после снятия мер, ограничивающих работу сферы туризма, региональные туристические маршруты будут очень востребованы у россиян, в связи с чем вопрос качества дорог станет очень актуален.
Рыбакова рассказала, что ремонт затронет дороги в направлении ЯрославльТутаевРыбинск (левый берег), связывающие центр лыжного спорта "Демино", а также туристско-рекреационный комплекс "Ярославское взморье". На территории Переславского и Угличского районов отремонтируют порядка 40 километров дороги, соединяющей музей "Ботик Петра I", парк "Попов луг", музей паровозов, а также два конезавода – "Свечинский" и "Святово". За два года планируется отремонтировать более 18 километров дороги Углич – Некоуз – Брейтово. Эта же трасса связывает Углич с еще одним туристическим центром региона – городом Мышкиным. В рамках маршрута "Золотое кольцо России" асфальтовое покрытие заменят на трассе Владимир – Переславль.
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В 2020 году трассам, соединяющим города маршрута Золотое кольцо, присвоен статус дорог федерального значения. По Ярославской области такая трасса идет от границ Тверской области, проходит через Углич и следует по направлению движения в сторону Ярославля.
"Вопрос передачи ряда дорог на уровень федерации прорабатывался правительством области, обсуждался губернатором Дмитрием Мироновым на встречах с министром транспорта РФ и с главой Ростуризма. В результате часть предложений нашла отражение в решениях правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении правительства области.
По словам директора департамента дорожного хозяйства региона Евгения Моисеева, в регионе активно идет работа по передаче региональных участков трасс национального туристического маршрута в федеральную собственность. После подписания актов передачи дорог их ремонт и содержание будут осуществляться за счет федерального бюджета.
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