В Ярославской области начался ремонт дорог популярных турмаршрутов

"Ремонт дорог сделает нашу область комфортнее для перемещения автотуристов, что, несомненно, повлияет на их представление о регионе как о благоустроенной, безопасной и привлекательной территории для путешествий, – отметила директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. По ее словам, правительство области рассчитывает, что после снятия мер, ограничивающих работу сферы туризма, региональные туристические маршруты будут очень востребованы у россиян, в связи с чем вопрос качества дорог станет очень актуален.