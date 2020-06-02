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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T18:38
https://ria.ru/20200602/1572366457.html
В Петербурге рассказали о выплатах медикам, заразившимся коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге рассказали о выплатах медикам, заразившимся коронавирусом

18:38 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Более 900 медработников в Санкт-Петербурге, которые заразились новой коронавирусной инфекцией при оказании помощи больным, получат единовременные выплаты из городского бюджета, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установлении единовременных выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, пострадавшим при оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В случае заражения медработника коронавирусом единовременная выплата составит 300 тысяч рублей, в случае установления медику инвалидности вследствие заражения - в размере 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника в связи с заражением членам его семьи предоставляется единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.
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"Положительные решения по выплатам из городского бюджета комиссионно приняты в отношении 931 медицинского работника, которые заболели на работе COVID-19. В их числе 7 погибших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медработники и члены их семей могут обратиться за предоставлением единовременной денежной выплаты в администрацию района Петербурга по месту жительства либо в комитет по социальной политике. Решение о предоставлении выплат принимается не позднее 10 дней со дня приема заявления.
Ранее сообщалось, что 600 миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства Петербурга на выплаты медицинским работникам, которые заразились новой коронавирусной инфекцией при оказании помощи больным.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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