В Ленинградской области ликвидировали открытое горение гаражей и сараев

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Открытое горение гаражей и сараев в Выборгском районе Ленинградской области удалось ликвидировать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании в поселке Рощино 15 гаражей и сараев на общей площади 2500 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на ближайший жилой дом.
"В 17.30 объявлена ликвидация открытого горения на площади 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.