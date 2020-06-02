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2020-06-02T18:17
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В Ленинградской области ликвидировали открытое горение гаражей и сараев
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РИА Новости

В Ленинградской области ликвидировали открытое горение гаражей и сараев

18:17 02.06.2020
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© Фото : МЧС России по Ленинградской областиПожар в Рощино в Ленинградской области
Пожар в Рощино в Ленинградской области
© Фото : МЧС России по Ленинградской области
Пожар в Рощино в Ленинградской области
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Открытое горение гаражей и сараев в Выборгском районе Ленинградской области удалось ликвидировать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании в поселке Рощино 15 гаражей и сараев на общей площади 2500 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на ближайший жилой дом.
"В 17.30 объявлена ликвидация открытого горения на площади 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Выборгский районЛенинградская область
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