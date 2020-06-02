Власти Ивановской области поддержат компании МСП

ИВАНОВО, 2 июн – РИА Новости. Более 272 миллионов рублей из средств федерального бюджета выделено на поддержку малого и среднего предпринимательства в . Более 272 миллионов рублей из средств федерального бюджета выделено на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ивановской области , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Соответствующее соглашение подписано между правительством Ивановской области и Министерством экономического развития Российской Федерации.

"В Ивановской области денежные средства направят на докапитализацию Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства для увеличения возможности получения льготных микрозаймов. Новые меры поддержки рассчитаны на предпринимателей из всех отраслей экономики", – сказал собеседник агентства.

В фонде разработаны две новые льготные программы кредитования бизнеса. Первая – микрозайм "Быстрый", предусматривающий получение до 200 тысяч рублей сроком до года под 5% годовых без залогов и поручительств. Второй продукт – микрозайм "Неотложные меры", по которому можно получить до двух миллионов рублей на срок до двух лет под 4% годовых.

"В центре поддержки предпринимательства стартует кредитный продукт. Это небольшие деньги, но всё-таки: это микрокредиты от 4 до 5 процентов. Я надеюсь, что это станет хоть кому-то подспорьем, пусть это небольшие микрокредиты, но еще раз повторю, мы сейчас должны сделать всё, что от нас зависит, чтоб предпринимателей поддержать", - процитировали в пресс-службе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.