Власти Ивановской области поддержат компании МСП

ИВАНОВО, 2 июн – РИА Новости. Более 272 миллионов рублей из средств федерального бюджета выделено на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Соответствующее соглашение подписано между правительством Ивановской области и Министерством экономического развития Российской Федерации.
"В Ивановской области денежные средства направят на докапитализацию Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства для увеличения возможности получения льготных микрозаймов. Новые меры поддержки рассчитаны на предпринимателей из всех отраслей экономики", – сказал собеседник агентства.
В фонде разработаны две новые льготные программы кредитования бизнеса. Первая – микрозайм "Быстрый", предусматривающий получение до 200 тысяч рублей сроком до года под 5% годовых без залогов и поручительств. Второй продукт – микрозайм "Неотложные меры", по которому можно получить до двух миллионов рублей на срок до двух лет под 4% годовых.
"В центре поддержки предпринимательства стартует кредитный продукт. Это небольшие деньги, но всё-таки: это микрокредиты от 4 до 5 процентов. Я надеюсь, что это станет хоть кому-то подспорьем, пусть это небольшие микрокредиты, но еще раз повторю, мы сейчас должны сделать всё, что от нас зависит, чтоб предпринимателей поддержать", - процитировали в пресс-службе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
Ранее Ивановской области из средств федерального бюджета на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства было выделено более 28 миллионов рублей. В Ивановском государственном фонде поддержки малого предпринимательства уже действует ряд мер поддержки, в том числе предоставление заемщикам отсрочек и реструктуризации. На сегодняшний день в фонд поступило 44 обращения по реструктуризации задолженности, из них 40 обращений на общую сумму задолженности 117 миллионов рублей удовлетворены. Помимо этого, за 5 месяцев 2020 года выдано 15 поручительств на сумму более 76 миллионов рублей, 29 микрозаймов на сумму более 50 миллионов рублей.