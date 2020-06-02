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2020-06-02T17:37
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В Новочебоксарске нашли тайник с самодельными взрывными устройствами
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РИА Новости

В Новочебоксарске нашли тайник с самодельными взрывными устройствами

17:37 02.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтенинСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
© РИА Новости / Андрей Стенин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Тайник с самодельными взрывными устройствами был обнаружен на выезде из Новочебоксарска, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ Чувашии.
Ранее следственное управление СК РФ по Чувашской Республике сообщило о предотвращении теракта в республике, где был найден тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта. Следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ и МВД по республике работают на месте происшествия, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Изымаются все предметы, имеющие значение для следствия, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, причастные к совершению указанного преступления.
"В ходе проведения оперативных мероприятий была получена информация о нахождении подозрительных предметов в Чебоксарском районе на выезде из города Новочебоксарск. Информация была подтверждена, обнаружены несколько самодельных взрывных устройств", - заявили агентству в региональном управлении ФСБ, подтвердив, что именно по этой причине в понедельник вечером был закрыт въезд в город.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Чувашская Республика (Чувашия)НовочебоксарскЧебоксарский районПроисшествия
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