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75 лет Великой Победы
2020-06-02T17:32
https://ria.ru/20200602/1572362720.html
В параде Победы в Москве примут участие 75 сербских солдат и офицеров
https://cdn24.img.ria.ru/images/106351/96/1063519661_0:140:3143:1908_1036x0_80_0_0_bdbdf48efa95aaf47a1505dfdde07fc9.jpg
РИА Новости

В параде Победы в Москве примут участие 75 сербских солдат и офицеров

17:32 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Сербии во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие Вооруженных сил Сербии во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В параде Победы в Москве примут участие 75 сербских солдат и офицеров, заявил РИА Новости посол Сербии в России Мирослав Лазански.
"Для посольства Республики Сербии в Российской Федерации и сербской общественности это большая честь, что президент Сербии Александар Вучич получил приглашение и примет участие в военном параде Победы 24 июня, приуроченном к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Мы также очень рады тому, что на Параде будут участвовать 75 солдат и офицеров Гвардейской бригады Войск Сербии", - сказал посол.
По словам Лазански, во Второй мировой войне на территории тогдашней Югославии именно сербский народ понес больше всего человеческих жертв. "Мы в Сербии это осознаем и прекрасно знаем, кто сломал хребет вермахту во Второй мировой войне - это была Красная армия. Граждане Сербии никогда не забудут большую помощь и жертвы красноармейцев в освобождении Белграда и северных частей Сербии", - подчеркнул дипломат.
"Именно по этим причинам мы с радостью ждем участия президента Вучича в великом параде Победы в Москве, в рамках которого в торжественном марше на Красной площади примут участие и военнослужащие Войск Сербии", -заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.
Военнослужащие вооруженных сил Республики Молдова
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75 лет Великой ПобедыРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуМоскваСербияВ мире
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