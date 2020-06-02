В параде Победы в Москве примут участие 75 сербских солдат и офицеров

"Для посольства Республики Сербии в Российской Федерации и сербской общественности это большая честь, что президент Сербии Александар Вучич получил приглашение и примет участие в военном параде Победы 24 июня, приуроченном к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Мы также очень рады тому, что на Параде будут участвовать 75 солдат и офицеров Гвардейской бригады Войск Сербии", - сказал посол.
По словам Лазански, во Второй мировой войне на территории тогдашней Югославии именно сербский народ понес больше всего человеческих жертв. "Мы в Сербии это осознаем и прекрасно знаем, кто сломал хребет вермахту во Второй мировой войне - это была Красная армия. Граждане Сербии никогда не забудут большую помощь и жертвы красноармейцев в освобождении Белграда и северных частей Сербии", - подчеркнул дипломат.
"Именно по этим причинам мы с радостью ждем участия президента Вучича в великом параде Победы в Москве, в рамках которого в торжественном марше на Красной площади примут участие и военнослужащие Войск Сербии", -заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.