Деятели культуры высказались о постепенном ослаблении режима самоизоляции

"Я вчера проехался с дачи в квартиру, простоял в пробке полтора часа, как в наше нормальное время. И на улицах большое количество людей, — сказал РИА Новости Денис Мацуев. — Но если мы уже столько просидели, то надо чуть еще потерпеть. Понятно, что можно плюнуть на все и всем выйти, но мы будем опять иметь вспышку".
"Есть ощущение, что город вернулся к привычному образу жизни. Но я считаю, что люди сейчас недооценивают степень опасности. Прекрасно понимаю, что у нас, как в пословице: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Понимаю, что многие начинают верить во что-то, только убедившись лично. Поэтому мне кажется, что сейчас рано думать, что ситуация нормализовалась. Это иллюзия", — сказал народный артист.
"Знаю, что многие ходили в магазин по пять раз в день только для того, чтобы выйти на улицу, — рассказывает Алла Довлатова. — Я прекрасно понимаю, насколько тяжело было сидеть в четырех стенах. Но сейчас все еще важно не собираться компаниями, соблюдать безопасную дистанцию и уважать друг друга".
"Надеюсь, что, как только распространение удастся остановить максимально, мы вернемся к привычному образу жизни и сможем гулять уже не по расписанию".