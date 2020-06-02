Деятели культуры высказались о постепенном ослаблении режима самоизоляции

"Я вчера проехался с дачи в квартиру, простоял в пробке полтора часа, как в наше нормальное время. И на улицах большое количество людей, — сказал РИА Новости Денис Мацуев. — Но если мы уже столько просидели, то надо чуть еще потерпеть. Понятно, что можно плюнуть на все и всем выйти, но мы будем опять иметь вспышку".