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Культура
2020-06-03T00:12
https://ria.ru/20200602/1572362577.html
Деятели культуры высказались о постепенном ослаблении режима самоизоляции
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РИА Новости

Деятели культуры высказались о постепенном ослаблении режима самоизоляции

18:48 02.06.2020 (обновлено: 00:12 03.06.2020)
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© Фото : Евгений ЕвтюховДенис Мацуев
Денис Мацуев
© Фото : Евгений Евтюхов
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Народный артист Эдгард Запашный, саксофонист Игорь Бутман, пианист-виртуоз Денис Мацуев, радио- и телеведущая Алла Довлатова, а также певица и актриса Марина Федункив поддержали постепенное ослабление режима самоизоляции в Москве.
В условиях скопления людей коронавирусная инфекция распространяется максимально быстро. Чтобы избежать такой ситуации и не ставить под угрозу здоровье москвичей, для каждого дома определены дни недели для прогулок. Это позволит избежать большого числа людей во дворах или скверах и предотвратит распространение инфекции.

"Я вчера проехался с дачи в квартиру, простоял в пробке полтора часа, как в наше нормальное время. И на улицах большое количество людей, — сказал РИА Новости Денис Мацуев. — Но если мы уже столько просидели, то надо чуть еще потерпеть. Понятно, что можно плюнуть на все и всем выйти, но мы будем опять иметь вспышку".

Он добавил, что надеется на то, что график прогулок, введенный в Москве, будет эффективным. "Потому что мы видим, что самого страшного сценария мы все-таки избежали", — сказал он.
Предостерегает от слишком раннего снятия ограничений и выхода жителей столицы на улицы и Эдгард Запашный.

"Есть ощущение, что город вернулся к привычному образу жизни. Но я считаю, что люди сейчас недооценивают степень опасности. Прекрасно понимаю, что у нас, как в пословице: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Понимаю, что многие начинают верить во что-то, только убедившись лично. Поэтому мне кажется, что сейчас рано думать, что ситуация нормализовалась. Это иллюзия", — сказал народный артист.

Игорь Бутман считает, что москвичам стоит быть "предельно внимательными, аккуратными и, главное, ответственными" и уверен в целесообразности постепенного снятия карантина.
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"Надо соблюдать меры предосторожности — носить маски и перчатки. У всех разные мнения по этому поводу, но я считаю, что сейчас надо надевать и то, и другое — опасность заразиться будет меньше", — считает саксофонист.

"Знаю, что многие ходили в магазин по пять раз в день только для того, чтобы выйти на улицу, — рассказывает Алла Довлатова. — Я прекрасно понимаю, насколько тяжело было сидеть в четырех стенах. Но сейчас все еще важно не собираться компаниями, соблюдать безопасную дистанцию и уважать друг друга".

Она также призвала воздержаться от очных встреч: "Не надо лишнего общения. Его пока можно оставить онлайн".
Согласна с ней и Марина Федункив, которая предпочитает строить позитивные прогнозы:

"Надеюсь, что, как только распространение удастся остановить максимально, мы вернемся к привычному образу жизни и сможем гулять уже не по расписанию".

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КультураСамоизоляцияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости культурыКоронавирусыИгорь БутманДенис МацуевЭдгард ЗапашныйМосква
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