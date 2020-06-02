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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T17:28
https://ria.ru/20200602/1572362400.html
В Карабахе число заразившихся коронавирусом выросло до 46
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Карабахе число заразившихся коронавирусом выросло до 46

17:28 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике за сутки выросло на три и достигло 46, сообщили во вторник в минздраве Карабаха.
Власти непризнанной республики 1 июня сообщали о 43 подтвержденных случаях COVID-19 и 26 выздоровевших пациентах.
"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 46 граждан. Излечились 26 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы десять человек, проведены 926 тестов.
По данным минздрава, коронавирус выявлен у трех жителей республики, прибывших из РФ и сразу отправленных на изоляцию.
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Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗФранцияСШААзербайджанВ мире
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