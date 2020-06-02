В Карабахе число заразившихся коронавирусом выросло до 46

"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 46 граждан. Излечились 26 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы десять человек, проведены 926 тестов.