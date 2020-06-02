В Карабахе число заразившихся коронавирусом выросло до 46

ЕРЕВАН, 2 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике за сутки выросло на три и достигло 46, сообщили во вторник в минздраве Карабаха.
Власти непризнанной республики 1 июня сообщали о 43 подтвержденных случаях COVID-19 и 26 выздоровевших пациентах.
"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 46 граждан. Излечились 26 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы десять человек, проведены 926 тестов.
По данным минздрава, коронавирус выявлен у трех жителей республики, прибывших из РФ и сразу отправленных на изоляцию.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.