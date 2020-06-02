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2020-06-02T17:10
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Суд в Петербурге арестовал обвиняемых в изнасиловании подростков
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РИА Новости

Суд в Петербурге арестовал обвиняемых в изнасиловании подростков

17:09 02.06.2020 (обновлено: 17:10 02.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Кировский районный суд арестовал еще двоих обвиняемых в изнасиловании подростков, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Суд определил заключение под стражу. Срок меры - 30.07.2020", - сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов.
Сотрудник полиции в суде
26 мая, 10:14
Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин
Мужчинам предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера) и статье 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) .
Ранее сообщалось об аресте двоих фигурантов дела о насилии над подростками в Петербурге.
Полиция задержала четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Петербурге. По данным пресс-службы СК РФ, задержаны 32-летний, 37-летний, 54-летний и 59-летний мужчины. В квартире одного из подозреваемых находились два подростка.
"По версии следствия, подозреваемые с 2013 года по настоящее время совершили на территории Санкт-Петербурга ряд преступлений сексуального характера в отношении восьми несовершеннолетних 2002-2005 годов рождения", - отмечается в сообщении следкома.
У подозреваемых при обысках изъяты порнографические видеоматериалы, тетради, блокноты.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел, которые по его решению поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, а также о принятых мерах по пресечению преступной деятельности против детей.
Обвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах Давид Сарабашян во время следственного эксперимента
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