Суд в Петербурге арестовал обвиняемых в изнасиловании подростков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Кировский районный суд арестовал еще двоих обвиняемых в изнасиловании подростков, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд определил заключение под стражу. Срок меры - 30.07.2020", - сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов.

Мужчинам предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера) и статье 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) .

Ранее сообщалось об аресте двоих фигурантов дела о насилии над подростками в Петербурге.

Полиция задержала четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Петербурге. По данным пресс-службы СК РФ, задержаны 32-летний, 37-летний, 54-летний и 59-летний мужчины. В квартире одного из подозреваемых находились два подростка.

"По версии следствия, подозреваемые с 2013 года по настоящее время совершили на территории Санкт-Петербурга ряд преступлений сексуального характера в отношении восьми несовершеннолетних 2002-2005 годов рождения", - отмечается в сообщении следкома.

У подозреваемых при обысках изъяты порнографические видеоматериалы, тетради, блокноты.