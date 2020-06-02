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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T17:07
https://ria.ru/20200602/1572361005.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4100
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161043_0:90:3119:1844_1036x0_80_0_0_2425e071b424dc25d9263024b85341e6.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4100

17:07 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 2 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Таджикистане во вторник составило 4100, что на 87 больше, чем накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане на вечер вторника число больных коронавирусом увеличилось на 87 человек, достигнув 4100", - сказал собеседник агентства.
По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2089 человек, число умерших шесть дней остается прежним - 47, в больницах с этим диагнозом находятся 1612 пациентов, 393 - выписаны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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