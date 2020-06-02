В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4100

"В Таджикистане на вечер вторника число больных коронавирусом увеличилось на 87 человек, достигнув 4100", - сказал собеседник агентства.

По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2089 человек, число умерших шесть дней остается прежним - 47, в больницах с этим диагнозом находятся 1612 пациентов, 393 - выписаны.