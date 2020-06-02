В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4100

ДУШАНБЕ, 2 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Таджикистане во вторник составило 4100, что на 87 больше, чем накануне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане на вечер вторника число больных коронавирусом увеличилось на 87 человек, достигнув 4100", - сказал собеседник агентства.
По его словам, от COVID-19 в стране вылечены 2089 человек, число умерших шесть дней остается прежним - 47, в больницах с этим диагнозом находятся 1612 пациентов, 393 - выписаны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6 миллионов случаев заражения, свыше 371 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.