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Минкомсвязь будет информировать россиян о полагающихся им льготах
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РИА Новости

Минкомсвязь будет информировать россиян о полагающихся им льготах

17:04 02.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Минкомсвязь РФ разрабатывает возможность оказания госуслуг в проактивном виде, готовит совместно с Минтрудом РФ систему информирования граждан о полагающихся им льготах, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на брифинге во вторник.
"Мы прорабатываем новые варианты оказания услуг в так называемом проактивном режиме. Если это касается тех же самых социальных выплат и пособий, то с Минтрудом мы сейчас разрабатываем систему, когда заявителю будет дана информация о том, на какие льготы он может претендовать, исходя из его статуса, семьи, доходов и всего остального. В этом смысле наша задача сделать это (оказание госуслуг – ред.) еще более простым и удобным для гражданина", - сказал глава Минкомсвязи.
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Он отметил, что Минкомсвязь совместно с Минтрудом запустили совместный сервис по оформлению материнского капитала. "Когда заявитель приходит за свидетельством о рождении и одновременно после того, как мы выдали свидетельство о рождении, получает на портал госуслуг материнский капитал в электронном виде. Ему не надо даже писать заявление для того, чтобы его получить", - рассказал Шадаев.
Он напомнил, что в апреле-мае Минкомсвязь запустила на портале госуслуг ряд новых сервисов, что повысило посещаемость портала. "Весь объем новых сервисов, которые мы запустили за апрель-май, дал нам прирост в 20 миллионов электронных заявлений, которые мы за это время через портал госуслуг обработали, плюс к тому нашему стандартному трафику, который у нас был", - сказал министр.
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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