Минкомсвязь будет информировать россиян о полагающихся им льготах

Он отметил, что Минкомсвязь совместно с Минтрудом запустили совместный сервис по оформлению материнского капитала. "Когда заявитель приходит за свидетельством о рождении и одновременно после того, как мы выдали свидетельство о рождении, получает на портал госуслуг материнский капитал в электронном виде. Ему не надо даже писать заявление для того, чтобы его получить", - рассказал Шадаев.

Он напомнил, что в апреле-мае Минкомсвязь запустила на портале госуслуг ряд новых сервисов, что повысило посещаемость портала. "Весь объем новых сервисов, которые мы запустили за апрель-май, дал нам прирост в 20 миллионов электронных заявлений, которые мы за это время через портал госуслуг обработали, плюс к тому нашему стандартному трафику, который у нас был", - сказал министр.