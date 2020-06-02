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2020-06-02T17:01
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Депутаты Рады оспаривают закон об амнистии участников "евромайдана"
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РИА Новости

Депутаты Рады оспаривают закон об амнистии участников "евромайдана"

17:01 02.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 2 июн – РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины обратилась в конституционный суд Украины, чтобы добиться признания неконституционным закона об амнистии участников "евромайдана", об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.
Закон Украины "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время провождения мирных собраний", был принят в феврале 2014 года. В феврале текущего года Ирина Венедиктова, которая занимала тогда пост исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований, заявила, что закон необходимо отменить.
"Сегодня, 2 июня 2020 года, в конституционный суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия конституции Украины закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 21 февраля 2014 года № 743–VІІ", - говорится в сообщении на сайте суда.
Как отметили в пресс-службе, авторы представления требуют признать оспариваемый закон не соответствующим конституции Украины. Среди 50 подписавшихся депутатов есть представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и другие. Также свои подписи поставили внефракционный Антон Поляков и представитель пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.
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Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
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Ирина ВенедиктоваАлександр ДубинскийВадим РабиновичВиктор МедведчукЮрий БойкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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