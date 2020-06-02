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Культура
2020-06-03T00:13
https://ria.ru/20200602/1572359529.html
Режиссеры и главы музеев поддержали введение графика прогулок в Москве
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РИА Новости

Режиссеры и главы музеев поддержали введение графика прогулок в Москве

16:58 02.06.2020 (обновлено: 00:13 03.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов
Художественный руководитель театра на Малой Бронной, режиссер Константин Богомолов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Режиссеры Константин Богомолов, Алексей Учитель и Карен Шахназаров, руководители Исторического музея Алексей Левыкин и парка "Зарядье" Иван Демидов поддержали постепенное снятие ограничений в Москве, а также введение графика прогулок.
В условиях скопления людей коронавирусная инфекция распространяется максимально быстро. Чтобы избежать такой ситуации и не ставить под угрозу здоровье москвичей, для каждого дома определены дни недели для прогулок. Это позволит избежать большого числа людей во дворах или скверах и предотвратит распространение инфекции.
"Думаю, конечно, выходить из карантина надо постепенно и без ощущения "шашки наголо!" и что все прошло, — сказал РИА Новости Константин Богомолов. — Если кто-то придумает и предложит какой-то невероятно крутой способ ограничения присутствия людей на улицах, то ради бога. Но мне кажется, кроме как насмешек по поводу графика прогулок, никаких конструктивных предложений нет. А между тем надо регулировать численность людей на улицах. Чтобы наполнялись улицы поэтапно, чтобы постепенно, а не одномоментно возникала прекрасная, любимая московская толпа".
Режиссер добавил, что в этом отношении не знает другого возможного способа регуляции, кроме предложенного графика прогулок по домам.

"Мне кажется, меры послабления нужны, но тут самое главное — мера, которая будет среди самих людей. Потому что если дать полную вольность, то мы потеряем все, что терпели до этого", — сказал Алексей Учитель.

Также он уверен, что необходимо безусловное соблюдение мер предосторожности. "Я иногда, зайдя в магазин, где положено носить маску, вижу, что какой-нибудь молодой человек может пройти и не взять, отмахнуться от маски. Это говорит не о смелости, а о непонимании той опасности, которая существует для всех нас. А она реальна", — уверен режиссер.
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Согласен с этим мнением и Карен Шахназаров. "Мы видим, что в магазинах люди часто ходят без масок и перчаток, и это можно и нужно отслеживать, — говорит он. — Количество заражений, на мой взгляд, в стране и в Москве пока еще достаточно высокое. Поэтому надо быть предельно внимательными и не форсировать".
Специальный график прогулок, введенный для москвичей, также встретил понимание и среди директоров столичных музеев.
"Есть люди, которые это дело продумывают, просчитывают. Мы все находимся в ситуации, в которой никто из нас никогда не существовал. Например, перед нами будет стоять задача открыть музей после самоизоляции. Нет ни одного специалиста ни у нас, ни за рубежом, кто бы до этого занимался таким делом. Поэтому мы будем идти очень осторожными шагами, аккуратно, постепенно решая задачи", — сказал РИА Новости Алексей Левыкин, директор Исторического музея.
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Также, по его мнению, в этом вопросе сложно брать какие-то примеры из других стран. Потому что у каждой своя культура поведения, свой климат, география, структура городов.
"С понедельника нас отпустили. Гулять. Открываются парки, скверы, магазины, короче — гум-цум-детский-мир. Поеживаюсь. Страшновато", — делится своими впечатлениями Иван Демидов, директор парка "Зарядье".
При этом он добавляет, что горд москвичами:

"Никакие запреты бы, думаю, не сработали, не будь мы ответственными людьми. Потому и прошла Москва эту "чуму" лучше многих столиц мира. Даже не посчитаешь, сколько жизней спасено, сколько предотвратили трагедий. Потому — выходите с умом! Себя и близких поберегите".

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