В Ленинградской области загорелись 15 гаражей и сараев

"В поселке Рощино горят открытым огнем по всей площади одноэтажные обшитые железом 15 гаражей и сараев на общей площади в 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

"Яндекс.Такси" опроверг информацию о пожаре в офисе в Петербурге

"Яндекс.Такси" опроверг информацию о пожаре в офисе в Петербурге

По его словам, есть угроза распространения огня на жилой дом. К тушению пожара привлечены 30 человек и 12 единиц техники.