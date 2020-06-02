В Ленинградской области загорелись 15 гаражей и сараев

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пятнадцать гаражей и сараев загорелись на площади 2,5 тысячи квадратных метров в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Рощино горят открытым огнем по всей площади одноэтажные обшитые железом 15 гаражей и сараев на общей площади в 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, есть угроза распространения огня на жилой дом. К тушению пожара привлечены 30 человек и 12 единиц техники.