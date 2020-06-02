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2020-06-02T17:42
https://ria.ru/20200602/1572359470.html
В Ленинградской области загорелись 15 гаражей и сараев
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РИА Новости

В Ленинградской области загорелись 15 гаражей и сараев

16:49 02.06.2020 (обновлено: 17:42 02.06.2020)
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Ленинградской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Ленинградской области
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Пятнадцать гаражей и сараев загорелись на площади 2,5 тысячи квадратных метров в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В поселке Рощино горят открытым огнем по всей площади одноэтажные обшитые железом 15 гаражей и сараев на общей площади в 2,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Выборгский районПроисшествия
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