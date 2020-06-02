Люди уже не откажутся от масок полностью, считает эксперт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов считает, что на фоне пандемии коронавируса россияне уже никогда полностью не откажутся от использования масок и будут носить их во время сезонных всплесков респираторных заболеваний.
"Полностью маски, я надеюсь, мы носить никогда не перестанем, потому что будут сезоны гриппа, сезоны респираторных вирусных инфекций, и это хорошая практика предотвращения их распространения. А что касается масочного режима, то я надеюсь, что к июлю месяцу, (примерно) к 15 июля мы справимся", - добавил Семенов.
По его оценке, использование масок в общественных местах продлится "очень долго". Ученый назвал маски "элементом культуры и социального дистанцирования", напомнив, что их использование теми, кто плохо себя чувствует и опасается заразить окружающих, практикуется во многих странах.
"Это нормально, это элемент заботы об окружающих", - отметил Семенов.