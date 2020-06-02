Люди уже не откажутся от масок полностью, считает эксперт

"Полностью маски, я надеюсь, мы носить никогда не перестанем, потому что будут сезоны гриппа, сезоны респираторных вирусных инфекций, и это хорошая практика предотвращения их распространения. А что касается масочного режима, то я надеюсь, что к июлю месяцу, (примерно) к 15 июля мы справимся", - добавил Семенов.