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Люди уже не откажутся от масок полностью, считает эксперт
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РИА Новости

Люди уже не откажутся от масок полностью, считает эксперт

16:21 02.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСотрудник автовокзала проводит дезинфекцию автобуса
Сотрудник автовокзала проводит дезинфекцию автобуса
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Сотрудник автовокзала проводит дезинфекцию автобуса. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов считает, что на фоне пандемии коронавируса россияне уже никогда полностью не откажутся от использования масок и будут носить их во время сезонных всплесков респираторных заболеваний.
"Полностью маски, я надеюсь, мы носить никогда не перестанем, потому что будут сезоны гриппа, сезоны респираторных вирусных инфекций, и это хорошая практика предотвращения их распространения. А что касается масочного режима, то я надеюсь, что к июлю месяцу, (примерно) к 15 июля мы справимся", - добавил Семенов.
Масочный режим
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По его оценке, использование масок в общественных местах продлится "очень долго". Ученый назвал маски "элементом культуры и социального дистанцирования", напомнив, что их использование теми, кто плохо себя чувствует и опасается заразить окружающих, практикуется во многих странах.
"Это нормально, это элемент заботы об окружающих", - отметил Семенов.
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РоссияАлександр СеменовОбщество
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