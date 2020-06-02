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Путин оценил динамику развития Тамбовской области
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РИА Новости

Путин оценил динамику развития Тамбовской области

16:16 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Тамбовской области сложилась позитивная динамика социально-экономического развития, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Александром Никитиным.
В ходе встречи глава государства поручил Никитину обратить внимание на инвестиции в основной капитал. По его словам, несмотря на то, что в регионе реализуются интересные инвестиционные проекты, по сравнению с общероссийскими, региональные показатели "являются более скромными", прежде всего в расчете на душу населения.
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Путин также указал на сферу строительства. Как отметил президент, несмотря на то, что в январе-марте 2020 года объем строительных работ в регионе увеличился на 11,5% к аналогичному периоду 2019 года, в расчете на душу населения объем строительных работ в регионе в 1,8 раза ниже среднего значения по всему ЦФО и по всей стране.
"На это тоже нужно обратить особое внимание", - сказал глава государства.
Кроме того, президент призвал главу региона обратить внимание на финансовую дисциплину.
"Мы видим, что бюджет области исполняется с дефицитом. Высока и налоговая долговая нагрузка на бюджет", - указал он.
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Из положительных моментов президент отметил динамику регионального валового продукта с тенденцией к повышению, рост промышленного и сельхозпроизводства. Кроме того, Путин обратил внимание на показатели по безработице в регионе и отметил, что они значительно ниже общероссийских. Президент поручил Никитину и дальше уделять этому вопросу "серьезное внимание", особенно в условиях сегодняшних вынужденных ограничений из-за коронавируса.
"Но в целом, действительно, ситуация развивается неплохо, даже я бы сказал хорошо. Можно прямо констатировать, что в регионе сложилась хорошая позитивная динамика социально-экономического развития", - заключил глава государства.
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