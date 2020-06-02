Путин оценил динамику развития Тамбовской области

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным

В ходе встречи глава государства поручил Никитину обратить внимание на инвестиции в основной капитал. По его словам, несмотря на то, что в регионе реализуются интересные инвестиционные проекты, по сравнению с общероссийскими, региональные показатели "являются более скромными", прежде всего в расчете на душу населения.

Путин также указал на сферу строительства. Как отметил президент, несмотря на то, что в январе-марте 2020 года объем строительных работ в регионе увеличился на 11,5% к аналогичному периоду 2019 года, в расчете на душу населения объем строительных работ в регионе в 1,8 раза ниже среднего значения по всему ЦФО и по всей стране.

"На это тоже нужно обратить особое внимание", - сказал глава государства.

Кроме того, президент призвал главу региона обратить внимание на финансовую дисциплину.

"Мы видим, что бюджет области исполняется с дефицитом. Высока и налоговая долговая нагрузка на бюджет", - указал он.

Из положительных моментов президент отметил динамику регионального валового продукта с тенденцией к повышению, рост промышленного и сельхозпроизводства. Кроме того, Путин обратил внимание на показатели по безработице в регионе и отметил, что они значительно ниже общероссийских. Президент поручил Никитину и дальше уделять этому вопросу "серьезное внимание", особенно в условиях сегодняшних вынужденных ограничений из-за коронавируса.