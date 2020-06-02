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Россия учитывает размещение вооружений в других странах
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РИА Новости

Россия учитывает размещение вооружений в других странах

16:14 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. При осуществлении ядерного сдерживания РФ принимает во внимание размещение вероятным противником в других странах наступательных вооружений, говорится в Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"При осуществлении ядерного сдерживания РФ принимает во внимание размещение потенциальным противником на территориях других государств наступательных средств (крылатых и баллистических ракет, гиперзвуковых летательных аппаратов, ударных беспилотных летательных аппаратов), оружия направленной энергии, средств противоракетной обороны, предупреждения о ракетно-ядерном ударе, ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть использованы против РФ и (или) ее союзников", - говорится в документе.
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