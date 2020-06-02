Россия учитывает размещение вооружений в других странах

"При осуществлении ядерного сдерживания РФ принимает во внимание размещение потенциальным противником на территориях других государств наступательных средств (крылатых и баллистических ракет, гиперзвуковых летательных аппаратов, ударных беспилотных летательных аппаратов), оружия направленной энергии, средств противоракетной обороны, предупреждения о ракетно-ядерном ударе, ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть использованы против РФ и (или) ее союзников", - говорится в документе.