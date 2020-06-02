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Россия считает появление ядерного оружия в неядерных странах опасностью
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РИА Новости

Россия считает появление ядерного оружия в неядерных странах опасностью

16:12 02.06.2020
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© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия считает одной из основных опасностей для себя размещение на территории неядерных государств ядерного оружия и средств доставки, говорится в Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.
"Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы РФ (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются: размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки", - говорится в документе.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина, утверждающий новую редакцию документа, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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