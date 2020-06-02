Россия считает появление ядерного оружия в неядерных странах опасностью

"Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы РФ (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются: размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки", - говорится в документе.