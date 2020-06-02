Эксперт спрогнозировал смягчение ситуации по COVID-19 в Санкт-Петербурге

Люди на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Эпидемическая ситуация в Эпидемическая ситуация в Петербурге может смягчиться к концу лета, считает заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов

"Сейчас у нас идет все-таки прогрессивное, (хотя), к сожалению, медленное, но снижение заболеваемости… (В целом), ослабления напряженности ситуации я жду к концу лета… Пик первой волны пройден… ситуация не самая плохая", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.

По мнению Семенова, вторая волна заболеваемости COVID-19 в Петербурге возможна при резкой, а не поэтапной отмене ограничительных мер.

"Если сейчас мы отменим все ограничительные мероприятия, у нас будет вторая волна буквально через 10 дней", - отметил эксперт, сравнив постепенную отмену мер по COVID-19 с марафоном, а не со спринтерским забегом.