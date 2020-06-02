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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T16:10
https://ria.ru/20200602/1572356526.html
Эксперт спрогнозировал смягчение ситуации по COVID-19 в Санкт-Петербурге
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571943998_0:304:3100:2048_1036x0_80_0_0_607fc31707b1460573a0a1b0440baf90.jpg
РИА Новости

Эксперт спрогнозировал смягчение ситуации по COVID-19 в Санкт-Петербурге

16:10 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЛюди на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Люди на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Эпидемическая ситуация в Петербурге может смягчиться к концу лета, считает заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.
"Сейчас у нас идет все-таки прогрессивное, (хотя), к сожалению, медленное, но снижение заболеваемости… (В целом), ослабления напряженности ситуации я жду к концу лета… Пик первой волны пройден… ситуация не самая плохая", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.
По мнению Семенова, вторая волна заболеваемости COVID-19 в Петербурге возможна при резкой, а не поэтапной отмене ограничительных мер.
"Если сейчас мы отменим все ограничительные мероприятия, у нас будет вторая волна буквально через 10 дней", - отметил эксперт, сравнив постепенную отмену мер по COVID-19 с марафоном, а не со спринтерским забегом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр СеменовСанкт-Петербург
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