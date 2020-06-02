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2020-06-02T16:03
https://ria.ru/20200602/1572356024.html
В петербургском суде пройдет допрос пензенских фигурантов дела "Сети*"
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РИА Новости

В петербургском суде пройдет допрос пензенских фигурантов дела "Сети*"

16:03 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Суд по петербургскому делу "Сети*" в среду проведет допрос осужденных участников "Сети*" из Пензы, передает корреспондент РИА Новости.
"Завтра - допрос осужденных из Пензы", - сказал судья Второго западного окружного военного суда Роман Муранов. Трансляция заседания велась на сайте Первого западного окружного военного суда, в здании которого в Петербурге идет процесс.
Как пояснил адвокат обвиняемого Виктора Филинкова, планируется, что будут допрошены в качестве свидетелей Василий Куксов, Михаил Кульков и Максим Иванкин.
"Защита планирует допросить их по видеоконференцсвязи. В ходе допроса будет установлено, знали ли они Филинкова, обучал ли он их, как пользоваться средствами связи, состояли ли они в террористическом сообществе и так далее", - рассказал Виталий Черкасов РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова обвиняют по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ. Он признает вину, а Филинков - нет.
Зале заседаний в суде
Вчера, 15:35
Суд допросил сотрудника ФСБ по петербургскому делу "Сети"*
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети*" к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.
По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть*", которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.
Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети*" в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети*" овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети*" осенью 2017 года, уточнял источник.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Участник запрещенной в РФ террористической организации Сеть Виктор Филинков на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
28 мая, 15:33
Фигурант петербургского дела "Сети"* не признал вину в суде
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПензаПензенская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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