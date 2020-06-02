Глава ЛНР почтил память погибших при авиаударе по Луганской администрации

День, когда Украина нанесла авиаудар по мирному Луганску, изменил историю Луганщины. Страна с фашистской идеологией, истребляющая мирное население, стала для нас чужой. Всем причастным к геноциду народа Донбасса придется ответить по законам правосудия! Светлая память погибшим! pic.twitter.com/hFWaNmC1hb