Глава ЛНР почтил память погибших при авиаударе по Луганской администрации

ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник во вторник почтил память погибших в результате авиаудара украинских силовиков по Луганской областной администрации, передает корреспондент РИА Новости с места проведения мероприятия в столице республики.
© Фото : Администрация главы ЛНРГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время возложения цветов к памятнику "Жертвам авиаудара ВСУ"
© Фото : Администрация главы ЛНР
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время возложения цветов к памятнику "Жертвам авиаудара ВСУ"
"День, когда Украина нанесла авиаудар по мирному Луганску, изменил историю Луганщины. Страна с фашистской идеологией, истребляющая мирное население, стала для нас чужой. Всем причастным к геноциду народа Донбасса придется ответить по законам правосудия! Светлая память погибшим!" - написал Пасечник в Twitter после мероприятия.
День, когда Украина нанесла авиаудар по мирному Луганску, изменил историю Луганщины. Страна с фашистской идеологией, истребляющая мирное население, стала для нас чужой. Всем причастным к геноциду народа Донбасса придется ответить по законам правосудия! Светлая память погибшим! pic.twitter.com/hFWaNmC1hb— Леонид Пасечник (@glavalnr) June 2, 2020
© Фото : Администрация главы ЛНРГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время возложения цветов к памятнику "Жертвам авиаудара ВСУ"
© Фото : Администрация главы ЛНР
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время возложения цветов к памятнику "Жертвам авиаудара ВСУ"
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.