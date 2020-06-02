Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T16:12
https://ria.ru/20200602/1572355548.html
Глава ЛНР почтил память погибших при авиаударе по Луганской администрации
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572355343_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_253ae0b77a8f832aa0692a2ed24874e1.jpg
РИА Новости

Глава ЛНР почтил память погибших при авиаударе по Луганской администрации

15:56 02.06.2020 (обновлено: 16:12 02.06.2020)
1500
© Фото : Администрация главы ЛНРГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время возложения цветов к памятнику "Жертвам авиаудара ВСУ"
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время возложения цветов к памятнику Жертвам авиаудара ВСУ
© Фото : Администрация главы ЛНР
ЛУГАНСК, 2 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник во вторник почтил память погибших в результате авиаудара украинских силовиков по Луганской областной администрации, передает корреспондент РИА Новости с места проведения мероприятия в столице республики.
Днем 2 июня 2014 года штурмовик Су-25 украинских силовиков нанес удар по зданию Луганской областной администрации и близлежащему скверу в центре Луганска. В результате атаки восемь человек погибли, почти 30 получили осколочные ранения.
Вид на одну из улиц в Луганске
Вчера, 12:44
Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск трех командиров украинских силовиков
Глава ЛНР почтил память погибших минутой молчания и возложил цветы к памятнику "Жертвам авиаудара ВСУ" и к "Стенду Памяти" по погибшим за свободу Донбасса, установленных на месте трагедии в Луганске. Пасечника сопровождал почетный караул народной милиции ЛНР.
© Фото : Администрация главы ЛНРГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время возложения цветов к памятнику "Жертвам авиаудара ВСУ"
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время возложения цветов к памятнику Жертвам авиаудара ВСУ
© Фото : Администрация главы ЛНР
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время возложения цветов к памятнику "Жертвам авиаудара ВСУ"
"День, когда Украина нанесла авиаудар по мирному Луганску, изменил историю Луганщины. Страна с фашистской идеологией, истребляющая мирное население, стала для нас чужой. Всем причастным к геноциду народа Донбасса придется ответить по законам правосудия! Светлая память погибшим!" - написал Пасечник в Twitter после мероприятия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
© Фото : Администрация главы ЛНРГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время возложения цветов к памятнику "Жертвам авиаудара ВСУ"
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время возложения цветов к памятнику Жертвам авиаудара ВСУ
© Фото : Администрация главы ЛНР
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время возложения цветов к памятнику "Жертвам авиаудара ВСУ"
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Памятник погибшим детям Донбасса
1 июня, 08:49
Глава ЛНР напомнил о детях, вынужденных прятаться от обстрелов ВСУ
1100920
Обсудить 0
Леонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскООНВ мире
Рекомендуем
Вид на одну из улиц в Луганске
Генпрокуратура ЛНР объявила в розыск трех командиров украинских силовиков
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Донецке
Песков прокомментировал планы проведения 24 июня парада в Донецке
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
В ЛНР сообщили о подрыве двух украинских силовиков на собственных минах
Сотрудник ФСБ
Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы
Сотрудники полиции патрулируют центр Донецка после взрыва в кафе Сепар, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
В ДНР продлили ряд ограничений из-за коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ДНР число заразившихся коронавирусом увеличилось до 553
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Посол России в Австрии прокомментировал ситуацию с "Северным потоком — 2"
Сирийские дети на КПП закидали камнями военный патруль США
Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Военнослужащие в Донбассе
ЛНР опасается провокаций Киева перед заседанием контактной группы
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Варвара Караулова во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Военные прибывают на заключительное заседание Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Пекине. 28 мая 2020 года
Российский политик поддержал закон о госбезопасности Гонконга
Кроншнеп на дереве
В Московской области нашли места обитания краснокнижных птиц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
Лента новостейМолния