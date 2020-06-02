Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T15:52
https://ria.ru/20200602/1572355187.html
Волин заявил, что российское телевидение не является пропагандой
https://cdn23.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_0:86:2500:1492_1036x0_80_0_0_b11eb1e3ef49a95e3e99bbc46ccad778.jpg
РИА Новости

Волин заявил, что российское телевидение не является пропагандой

15:52 02.06.2020
291
© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления
© РИА Новости / Артём Коренюк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что современное российское телевидение не является пропагандой, поскольку все каналы предлагают аудитории разную информацию и разные форматы.
"Нет, нынешнее российское телевидение – это не пропаганда. Потому что пропаганда – это когда все дуют в одну дудку. Если вы посмотрите те телевизионные каналы, которые у нас выходят в эфире, вы увидите, что в дуды они дудят разные, по-разному, с разной интенсивностью, и вообще каждый рассказывает о своем", - рассказал Волин в рамках онлайн-интервью проекта "HАТ Live".
Студия радиостанции Эхо Москвы. 23 октября 2017
Вчера, 13:57
Журналисты "Эха Москвы" подали жалобу о воспрепятствовании деятельности
101200332
Обсудить 0
Алексей ВолинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Медиа - Общество
Рекомендуем
Студия радиостанции Эхо Москвы. 23 октября 2017
Журналисты "Эха Москвы" подали жалобу о воспрепятствовании деятельности
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Волин: телеканалы могут отказаться от создания упрощенных версий сайтов
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Волин рассказал об экономии на прекращении ночного вещания
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Минкомсвязь выступила против перевода радио в цифровое вещание
Полиция США выпустила заряд резиновых пуль в продюсера Sputnik
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова пригласила скептиков в наблюдатели на голосование по поправкам
Ракетный комплекс Тополь
Россия рассматривает применение ядерного оружия как крайнюю меру
Молоток в зале судебных заседаний
Квалификационная коллегия разрешила СК возбудить дела против шести судей
Города мира. Амстердам
Более ста мировых компаний переехали из Лондона в Амстердам из-за Brexit
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
В России назвали угрозой развертывание баллистических ракет в ряде стран
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Волин рассказал об интересе телеаудитории к местным каналам
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку информации об угрозах журналисту в Воркуте
Депутат Госдумы от Справедливой России Дмитрий Ионин
Эсеры внесут в Госдуму проект о запрете блокировки Telegram
Продавец мороженного в защитной маске в ГУМе
В Москве выписали 57 протоколов в отношении непродовольственных магазинов
Машина службы скорой помощи в США
Умер один из участников протестов в Лас-Вегасе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
Лента новостейМолния