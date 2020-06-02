Волин заявил, что российское телевидение не является пропагандой

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что современное российское телевидение не является пропагандой, поскольку все каналы предлагают аудитории разную информацию и разные форматы.
"Нет, нынешнее российское телевидение – это не пропаганда. Потому что пропаганда – это когда все дуют в одну дудку. Если вы посмотрите те телевизионные каналы, которые у нас выходят в эфире, вы увидите, что в дуды они дудят разные, по-разному, с разной интенсивностью, и вообще каждый рассказывает о своем", - рассказал Волин в рамках онлайн-интервью проекта "HАТ Live".