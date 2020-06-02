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2020-06-02T15:50
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Волин: телеканалы могут отказаться от создания упрощенных версий сайтов
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РИА Новости

Волин: телеканалы могут отказаться от создания упрощенных версий сайтов

15:50 02.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на заседании комитета Госдумы РФ по информационной политике, технологиям и связи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ ждет, что многие телеканалы, которые включены в перечень социально значимых информационных ресурсов, откажутся от создания упрощенных версий сайтов, поскольку это уменьшит трафик основных веб-страниц, сообщил замглавы министерства Алексей Волин.

"Практически все создали. Мы в принципе ждем от каналов, пока как эксперимент проходит, поэтому, на мой взгляд, я не исключаю, что многие каналы от этого откажутся. Понятно, что бесплатный доступ к сайтам – это на экстренный случай, такая пожарная история. Но те люди, которые придут на бесплатный сайт, они уменьшат трафик основных сайтов… Подобное размывание трафика может оказаться не сильно выгодной историей для каналов", - рассказал Волин в рамках онлайн-интервью проекта "HАТ Live".

Минкомсвязь РФ утвердила перечень социально значимых информационных ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства. Перечень разделен на 19 категорий. В категории "Онлайн-медиа и новостные агрегаторы" в перечень вошли сайты МИА "Россия сегодня", телеканала Russia Today, "Российской газеты", ИД "Коммерсант", сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет, новостные агрегаторы "Яндекс.Новости", "Новости Mail.ru", "Рамблер/Новости" и другие. В категории "Государственные органы и сервисы" вошло 29 ресурсов, включая сайты президента и правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации, портал госуслуг и другие. Также в перечень попали социальные сети и сообщества,
Владельцы ресурсов, вошедших в перечень, должны создать для проекта "Доступный интернет" отдельные версии сайтов, на которых будет отсутствовать трансляция потокового видео (это не касается сайтов категорий культура, литература, искусство, образование и обучение, здоровье, наука). Не создавшие отдельные страницы могут быть исключены из перечня.
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