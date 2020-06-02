Волин: телеканалы могут отказаться от создания упрощенных версий сайтов

"Практически все создали. Мы в принципе ждем от каналов, пока как эксперимент проходит, поэтому, на мой взгляд, я не исключаю, что многие каналы от этого откажутся. Понятно, что бесплатный доступ к сайтам – это на экстренный случай, такая пожарная история. Но те люди, которые придут на бесплатный сайт, они уменьшат трафик основных сайтов… Подобное размывание трафика может оказаться не сильно выгодной историей для каналов", - рассказал Волин в рамках онлайн-интервью проекта "HАТ Live".