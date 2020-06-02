Более ста мировых компаний переехали из Лондона в Амстердам из-за Brexit

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 100 крупных транснациональных компаний переехали из Более 100 крупных транснациональных компаний переехали из Лондона Амстердам из-за Brexit, еще 300 ведут соответствующие переговоры с правительством Нидерландов , сообщил торговый представитель РФ в Королевстве Нидерланды Андрей Макаров

Великобритания покинула ЕС 31 января. До конца этого года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. На данный момент, согласно заявлениям обеих сторон, особых успехов на переговорах достичь не удалось.

"Нидерланды являются местом базирования общеевропейских штаб-квартир и производственных площадок транснациональных корпораций. Кстати, из-за фактора Brexit эта тенденция многократно усилилась. Многие мировые транснациональные корпорации уже переехали из Лондона в Амстердам. Количество таких компаний насчитывает уже более 100, и 300 ведут переговоры с правительством Нидерландов", - рассказал Макаров в ходе круглого стола "Перспективы развития сотрудничества со странами Бенилюкс в период пост-пандемии", организованного Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) онлайн.

В качестве примера он привел такие мировые компании, как Sony, Panasonic, Discovery, Mitsubishi, Hitachi, Canon, которые перевели свои штаб-квартиры в Амстердам.

Таким образом, по словам торгпреда, на данном этапе Амстердам становится хабом для японских компаний.

"Более того, мы видим, что и институты переезжают в Амстердам. Так, европейское медицинское агентство переехало из Лондона в столицу Нидерландов", - отметил Макаров.

В то же время Нидерланды терпят из-за Brexit потери, так как внешнеэкономические связи с Британией формируют 7% ВВП Нидерландов, что является очень серьезным значением, подчеркнул спикер.