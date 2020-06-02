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2020-06-02T15:42
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Более ста мировых компаний переехали из Лондона в Амстердам из-за Brexit
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РИА Новости

Более ста мировых компаний переехали из Лондона в Амстердам из-за Brexit

15:42 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГорода мира. Амстердам
Города мира. Амстердам
© РИА Новости / Максим Блинов
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Города мира. Амстердам. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 100 крупных транснациональных компаний переехали из Лондона в Амстердам из-за Brexit, еще 300 ведут соответствующие переговоры с правительством Нидерландов, сообщил торговый представитель РФ в Королевстве Нидерланды Андрей Макаров.
Великобритания покинула ЕС 31 января. До конца этого года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. На данный момент, согласно заявлениям обеих сторон, особых успехов на переговорах достичь не удалось.
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"Нидерланды являются местом базирования общеевропейских штаб-квартир и производственных площадок транснациональных корпораций. Кстати, из-за фактора Brexit эта тенденция многократно усилилась. Многие мировые транснациональные корпорации уже переехали из Лондона в Амстердам. Количество таких компаний насчитывает уже более 100, и 300 ведут переговоры с правительством Нидерландов", - рассказал Макаров в ходе круглого стола "Перспективы развития сотрудничества со странами Бенилюкс в период пост-пандемии", организованного Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) онлайн.
В качестве примера он привел такие мировые компании, как Sony, Panasonic, Discovery, Mitsubishi, Hitachi, Canon, которые перевели свои штаб-квартиры в Амстердам.
Таким образом, по словам торгпреда, на данном этапе Амстердам становится хабом для японских компаний.
"Более того, мы видим, что и институты переезжают в Амстердам. Так, европейское медицинское агентство переехало из Лондона в столицу Нидерландов", - отметил Макаров.
В то же время Нидерланды терпят из-за Brexit потери, так как внешнеэкономические связи с Британией формируют 7% ВВП Нидерландов, что является очень серьезным значением, подчеркнул спикер.
"Поэтому фактор Brexit, с одной стороны, из-за неопределенности и разрушающихся производственных цепочек создает потери для нидерландской экономики, которые прогнозируются от 2 миллиардов до 10 миллиардов евро в перспективе до 2030 года, с другой - создает новые возможности, имея в виду переезд крупных транснациональных корпораций в нидерландскую юрисдикцию и создание новых рабочих мест, выплата налогов, развитие других кооперационных связей непосредственно с территории Нидерландов", - резюмировал торговый представитель РФ.
Сторонник Brexit
11 марта, 17:44
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BrexitАндрей МакаровВеликобританияЛондонНидерландыЭкономика
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