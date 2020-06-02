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2020-06-02T15:35
https://ria.ru/20200602/1572354060.html
Суд допросил сотрудника ФСБ по петербургскому делу "Сети"*
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РИА Новости

Суд допросил сотрудника ФСБ по петербургскому делу "Сети"*

15:35 02.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкЗале заседаний в суде
Зале заседаний в суде
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Один из четырех вызванных в суд сотрудников ФСБ допрошен во вторник в качестве свидетеля по петербургскому делу "Сети"*, он опроверг утверждения обвиняемого Виктора Филинкова о даче показаний под давлением, передает корреспондент РИА Новости.
"Геннадий Беляев допрошен. Что касается Бондарева, то поступила справка из управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области... о невозможности обеспечить его явку по причине нахождения в командировке. Управление ФСБ по Пензенской области сообщает, что сотрудники Шепелев и Токарев не имеют возможности принять участие в судебном заседании по причине болезни", - сообщил судья Второго западного окружного военного суда Роман Муранов. Трансляция заседания велась на сайте Первого западного окружного военного суда, в здании которого идет процесс.
Старший следователь УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Беляев заявил ходатайство о запрете фото- и видеофиксации допроса. Суд удовлетворил его требования, но разрешил вести аудиозапись. "Филинков добровольно давал показания, заготовленной фабулы протокола не имелось", - сказал Беляев.
Филинков ранее заявил в суде, что давал признательные показания, которые позже легли в основу обвинительного заключения, под давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в его задержании в январе 2018 года.
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Муранов добавил, что суд обеспечит допрос других свидетелей из числа сотрудников ФСБ до окончания процесса.
Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова обвиняют по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ. Он признает вину, а Филинков - нет.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.
По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.
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Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.
*Террористическая организация, запрещена в России
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Пензенская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкт-ПетербургПроисшествия
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