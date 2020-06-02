Иностранных участников парада Победы проверят на COVID-19 после прибытия

Перед поездкой в Россию иностранные делегации должны пройти двухнедельный карантин и по прибытии предоставить документы с отрицательным результатом на коронавирус, добавил Тришкин.

За каждым парадным расчетом, включая иностранных военнослужащих, будет закреплен медицинский персонал для проведения медицинского наблюдения, измерения температуры и проведения экспресс-тестирования. "Всего от Минобороны России привлечено более 300 человек медицинского персонала и около 90 единиц санитарного автотранспорта", - сказал Тришкин.