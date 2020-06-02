Иностранных участников парада Победы проверят на COVID-19 после прибытия

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.
"На аэродромах прибытия совместно с Роспотребнадзором будут развернуты санитарно-карантинные посты для проведения барьерных медицинских осмотров иностранных делегаций. В местах проживания представителям иностранных делегаций будет проведено экспресс-тестирование", - сказал он.
Перед поездкой в Россию иностранные делегации должны пройти двухнедельный карантин и по прибытии предоставить документы с отрицательным результатом на коронавирус, добавил Тришкин.
За каждым парадным расчетом, включая иностранных военнослужащих, будет закреплен медицинский персонал для проведения медицинского наблюдения, измерения температуры и проведения экспресс-тестирования. "Всего от Минобороны России привлечено более 300 человек медицинского персонала и около 90 единиц санитарного автотранспорта", - сказал Тришкин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.