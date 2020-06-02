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75 лет Великой Победы
2020-06-02T15:30
https://ria.ru/20200602/1572353646.html
Иностранных участников парада Победы проверят на COVID-19 после прибытия
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

Иностранных участников парада Победы проверят на COVID-19 после прибытия

15:30 02.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Иностранные участники и гости парада Победы в Москве пройдут осмотр и сдадут тесты на COVID-19 после прибытия в Россию, сообщил на селекторном совещании в Минобороны начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.
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"На аэродромах прибытия совместно с Роспотребнадзором будут развернуты санитарно-карантинные посты для проведения барьерных медицинских осмотров иностранных делегаций. В местах проживания представителям иностранных делегаций будет проведено экспресс-тестирование", - сказал он.
Перед поездкой в Россию иностранные делегации должны пройти двухнедельный карантин и по прибытии предоставить документы с отрицательным результатом на коронавирус, добавил Тришкин.
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Участники парада на Красной площади будут тренироваться в масках
За каждым парадным расчетом, включая иностранных военнослужащих, будет закреплен медицинский персонал для проведения медицинского наблюдения, измерения температуры и проведения экспресс-тестирования. "Всего от Минобороны России привлечено более 300 человек медицинского персонала и около 90 единиц санитарного автотранспорта", - сказал Тришкин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей ШойгуМоскваБезопасностьОбщество
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