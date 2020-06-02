Минкомсвязь выступила против перевода радио в цифровое вещание

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ выступает против перевода радио в цифровое вещание, поскольку это приведет к многократному росту рынка и, соответственно, снижению доходов от рекламы конкретных радиостанций, сообщил замминистра Алексей Волин.
"Переход на цифровое радиовещание убьет российскую радиоиндустрию. Поэтому мы категорические противники перехода радио в цифру… Если перейти на цифру, то количество радиостанций увеличится в разы, а рекламный рынок по радио, он и так-то был не самый большой, упал он с момента начала карантина и самоизоляционных мер в регионах на 90% и выше, в целом по стране – процентов на 70-80. Там дай бог, чтобы хватило выжить, не говоря уже о том, чтобы развиваться тем, кто остался", - рассказал Волин в рамках онлайн-интервью проекта "HАТ Live".