На параде Победы в Москве авиация пролетит 16 группами

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Самолеты и вертолеты во время парада Победы, который запланирован в Москве 24 июня, пройдут 16 группами над Красной площадью, сообщил врио главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Виктор Афзалов на селекторном совещании во вторник.
"Пролет парадного строя авиации спланирован 16 группами", - отметил Афзалов. Всего в параде примут участие 75 воздушных судов, также привлекаются 37 резервных летательных аппаратов, уточнил он. Продолжительность пролета составит пять минут.
Далее пролетят воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Они будут представлены самолетами А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78. "Далее две группы самолетов оперативно-тактической авиации (МиГ-29 и Су-24) в боевом порядке "пеленг". Замыкают строй две группы по одному звену самолетов МиГ-31К и Су-57", - сказал Афзалов.
По словам врио главкома ВКС, в заключительной части воздушного парада над Красной площадью пройдет строй из 10 самолетов оперативно-тактической авиации в плотном боевом порядке "тактическое крыло", группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи". "Завершает воздушную часть парада группа из шести штурмовиков Су-25 с использованием аэрозольного распыления цветов государственного флага Российской Федерации", - заключил Афзалов.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил дату проведения парада Победы на 24 июня. Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков на селекторном совещании во вторник сообщил, что парад начнется в 10.00 мск и продлится около полутора часов.