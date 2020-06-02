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75 лет Великой Победы
2020-06-02T15:13
https://ria.ru/20200602/1572351951.html
На параде Победы в Москве авиация пролетит 16 группами
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571204608_0:0:2513:1414_1036x0_80_0_0_8a8a6089c7c765310a4f9b9ea2c01b6f.jpg
РИА Новости

На параде Победы в Москве авиация пролетит 16 группами

15:13 02.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВоздушный парад Победы в Москве
Воздушный парад Победы в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Воздушный парад Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Самолеты и вертолеты во время парада Победы, который запланирован в Москве 24 июня, пройдут 16 группами над Красной площадью, сообщил врио главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Виктор Афзалов на селекторном совещании во вторник.
"Пролет парадного строя авиации спланирован 16 группами", - отметил Афзалов. Всего в параде примут участие 75 воздушных судов, также привлекаются 37 резервных летательных аппаратов, уточнил он. Продолжительность пролета составит пять минут.
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"Открывают воздушную часть вертолеты армейской авиации", - сообщил генерал-лейтенант. В частности, над Красной площадью пролетит десантно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех вертолетов Ми-8, три группы по пять вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28 в боевом порядке "клин".
Далее пролетят воздушные суда военно-транспортной, специальной и дальней авиации. Они будут представлены самолетами А-50, Ил-76, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ил-78. "Далее две группы самолетов оперативно-тактической авиации (МиГ-29 и Су-24) в боевом порядке "пеленг". Замыкают строй две группы по одному звену самолетов МиГ-31К и Су-57", - сказал Афзалов.
По словам врио главкома ВКС, в заключительной части воздушного парада над Красной площадью пройдет строй из 10 самолетов оперативно-тактической авиации в плотном боевом порядке "тактическое крыло", группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи". "Завершает воздушную часть парада группа из шести штурмовиков Су-25 с использованием аэрозольного распыления цветов государственного флага Российской Федерации", - заключил Афзалов.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил дату проведения парада Победы на 24 июня. Главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков на селекторном совещании во вторник сообщил, что парад начнется в 10.00 мск и продлится около полутора часов.
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75 лет Великой ПобедыТу-160МВоздушно-космические силы РоссииОлег СалюковРусские ВитязиПарад ПобедыМиГ-29МиГ-31Владимир ПутинМоскваБезопасностьОбщество
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