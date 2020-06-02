Глава МИД Японии отметил важность диалога с Россией

ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Япония придает важное значение двусторонним переговорам на высшем уровне с Россией и намерена продвигать сотрудничество между двумя странами, в том числе для заключения мирного договора, заявил во вторник глава японского МИД Тосимицу Мотэги

"Для продвижения в целом отношений с Россией, в том числе переговоров о мирном договоре, думаю, крайне важна реализация саммитов Японии и России, таких, какими были встречи на высшем уровне в Нагато и Сингапуре", - сказал Мотэги, отвечая на вопросы в комитете по внешней политике и обороне верхней палаты японского парламента.

Касаясь возможного участия премьер-министра Японии Синдзо Абэ в параде Победы в Москве 24 июня, японский министр сообщил только, что по дипломатическим каналам Токио выясняет необходимые детали.

"Конечно, важно учитывать ситуацию с новым коронавирусом, мы хотели бы скоординировать это по дипломатическим каналам", - отметил Мотэги.

Отвечая на вопросы о недавнем телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Мотэги сообщил, что они оба согласились с необходимостью скорейшего возобновления контактов на рабочем уровне. Вместе с тем министры, по его словам, условились как можно скорее провести церемонию открытия Года межрегиональных обменов между двумя странами, подготовка к которой была отложена из-за пандемии COVID-19.

Как подтвердил глава МИД Японии , по-прежнему рассматривается идея проведения открытия Года межрегиональных обменов на острове Хоккайдо

Во время российско-японского саммита в Нагато в 2016 году Абэ условился с президентом РФ Владимиром Путиным о начале совместной экономической деятельности на четырех островах южных Курил, на которые претендует Токио. По итогам саммита в Сингапуре в 2018 году с Путиным японский премьер заявил, что они договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.