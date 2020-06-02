Глава МИД Японии отметил важность диалога с Россией

ТОКИО, 2 июн - РИА Новости. Япония придает важное значение двусторонним переговорам на высшем уровне с Россией и намерена продвигать сотрудничество между двумя странами, в том числе для заключения мирного договора, заявил во вторник глава японского МИД Тосимицу Мотэги.
"Для продвижения в целом отношений с Россией, в том числе переговоров о мирном договоре, думаю, крайне важна реализация саммитов Японии и России, таких, какими были встречи на высшем уровне в Нагато и Сингапуре", - сказал Мотэги, отвечая на вопросы в комитете по внешней политике и обороне верхней палаты японского парламента.
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Касаясь возможного участия премьер-министра Японии Синдзо Абэ в параде Победы в Москве 24 июня, японский министр сообщил только, что по дипломатическим каналам Токио выясняет необходимые детали.
"Конечно, важно учитывать ситуацию с новым коронавирусом, мы хотели бы скоординировать это по дипломатическим каналам", - отметил Мотэги.
Отвечая на вопросы о недавнем телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Мотэги сообщил, что они оба согласились с необходимостью скорейшего возобновления контактов на рабочем уровне. Вместе с тем министры, по его словам, условились как можно скорее провести церемонию открытия Года межрегиональных обменов между двумя странами, подготовка к которой была отложена из-за пандемии COVID-19.
Как подтвердил глава МИД Японии, по-прежнему рассматривается идея проведения открытия Года межрегиональных обменов на острове Хоккайдо.
Во время российско-японского саммита в Нагато в 2016 году Абэ условился с президентом РФ Владимиром Путиным о начале совместной экономической деятельности на четырех островах южных Курил, на которые претендует Токио. По итогам саммита в Сингапуре в 2018 году с Путиным японский премьер заявил, что они договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
СССР и Япония в 1956 году подписали декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Пандемия коронавируса привела к отсрочке контактов и обменов по вопросам российско-японских отношений.