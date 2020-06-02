В Кузбассе проводят проверку из-за заражения пожилых коронавирусом

КЕМЕРОВО, 2 июн - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области проводит проверку по факту заражения пожилых людей коронавирусом в пансионате Новокузнецка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что, по данным на понедельник, в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 32 из которых – в Новокузнецке. Как уточняли в региональном Роспотребнадзоре, 26 из заразившихся – пожилые люди из пансионата.
"В Новокузнецке 1 июня в пансионате "Уютный" у 27 человек выявлено заболевание коронавирусом. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства. Проведение проверки поручено прокуратуре города Новокузнецка и прокуратуре Куйбышевского района города Новокузнецка, результаты находятся на контроле прокуратуры области", – сообщает ведомство.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 616 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 236 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9317 человек.
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