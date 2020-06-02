В Кузбассе проводят проверку из-за заражения пожилых коронавирусом

"В Новокузнецке 1 июня в пансионате "Уютный" у 27 человек выявлено заболевание коронавирусом. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства. Проведение проверки поручено прокуратуре города Новокузнецка и прокуратуре Куйбышевского района города Новокузнецка, результаты находятся на контроле прокуратуры области", – сообщает ведомство.