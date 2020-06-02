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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T14:57
https://ria.ru/20200602/1572350891.html
В Кузбассе проводят проверку из-за заражения пожилых коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

В Кузбассе проводят проверку из-за заражения пожилых коронавирусом

14:57 02.06.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 июн - РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области проводит проверку по факту заражения пожилых людей коронавирусом в пансионате Новокузнецка, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что, по данным на понедельник, в Кузбассе было выявлено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 32 из которых – в Новокузнецке. Как уточняли в региональном Роспотребнадзоре, 26 из заразившихся – пожилые люди из пансионата.
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"В Новокузнецке 1 июня в пансионате "Уютный" у 27 человек выявлено заболевание коронавирусом. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства. Проведение проверки поручено прокуратуре города Новокузнецка и прокуратуре Куйбышевского района города Новокузнецка, результаты находятся на контроле прокуратуры области", – сообщает ведомство.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 616 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 236 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9317 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
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