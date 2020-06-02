В Испании планируют выделить на восстановление турсектора миллиарды евро

МАДРИД, 2 июн – РИА Новости. Власти Испании выделят на восстановление туристического сектора страны более 2,6 миллиарда евро, сообщает правительство страны.

В ближайшее время кабинет министров намерен принять план восстановления отрасли. "До 15 июня правительство примет план помощи туризму и связанной с ним деятельности, такой как ресторанный бизнес, индустрии гостеприимства и развлечений", — сообщили в кабинете министров. Поддержка будет заключаться в 2,5 миллиардах евро гарантийных линий кредитования для обеспечения ликвидности сектора и 151 миллионе евро инвестиций.

Эпидемия коронавируса нанесла огромный ущерб отрасли, которая обеспечивает 12,5 процента ВВП страны и почти 13 процентов рабочих мест. Границы Испании закрыты для иностранцев, отели и пляжи не работают.

Премьер Испании Педро Санчес призвал испанцев планировать свой отпуск, чтобы провести его в стране, а также заявил, что она откроется для зарубежного туризма в июле.