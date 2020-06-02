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Туризм
2020-06-02T17:12
https://ria.ru/20200602/1572350428.html
В Испании планируют выделить на восстановление турсектора миллиарды евро
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РИА Новости

В Испании планируют выделить на восстановление турсектора миллиарды евро

17:12 02.06.2020
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© AFP 2020 / Gabriel BouysПляж la concha в Испании
Пляж la concha в Испании
© AFP 2020 / Gabriel Bouys
МАДРИД, 2 июн – РИА Новости. Власти Испании выделят на восстановление туристического сектора страны более 2,6 миллиарда евро, сообщает правительство страны.
В ближайшее время кабинет министров намерен принять план восстановления отрасли. "До 15 июня правительство примет план помощи туризму и связанной с ним деятельности, такой как ресторанный бизнес, индустрии гостеприимства и развлечений", — сообщили в кабинете министров. Поддержка будет заключаться в 2,5 миллиардах евро гарантийных линий кредитования для обеспечения ликвидности сектора и 151 миллионе евро инвестиций.
Эпидемия коронавируса нанесла огромный ущерб отрасли, которая обеспечивает 12,5 процента ВВП страны и почти 13 процентов рабочих мест. Границы Испании закрыты для иностранцев, отели и пляжи не работают.
Премьер Испании Педро Санчес призвал испанцев планировать свой отпуск, чтобы провести его в стране, а также заявил, что она откроется для зарубежного туризма в июле.
Падение иностранного туризма в Испанию в марте составило 64,3 процента, ее посетили чуть более двух миллионов человек. В апреле Национальный институт статистики Испании (INE) официально сообщил о нулевых показателях иностранного туризма в стране. В прошлом году ее посетили почти 84 миллиона зарубежных гостей.
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