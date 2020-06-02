В Таиланде на острове Пхукет возобновили работу порты и пристани

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. На острове Пхукет возобновили работу порты и пристани, сообщает Pattaya Mail.
Центр ситуационного управления Covid-19 (CCSA) с 1 июня разрешил ослабить ограничительные меры, введенные из-за пандемии, в рамках первого этапа смягчения карантина.
Губернатор Пхукета Пакапонг Тавипат сообщил, что на острове не было зарегистрировано новых случаев коронавируса, а все заболевшие коронавирусом жители провинции уже выздоровели и вернулись домой.
Граждане могут покинуть Пхукет по суше без ограничений. Однако на контрольно-пропускном пункте Tha Chat Chai для лиц, въезжающих в провинцию, проводится термометрия и проверка документов.
Международный аэропорт острова остается закрытым. Он заработает после выдачи разрешения Управлением гражданской авиации Таиланда (CAAT).
Несмотря на отсутствие новых случаев заражения, провинция поддерживает меры против Covid-19 и просит жителей носить маски, соблюдать социальную дистанцию и часто мыть руки.
26 октября 2019, 08:00ТуризмСобираемся в Таиланд. Как сэкономить на мелочах и не попасть в тюрьму