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Туризм
2020-06-02T15:11
https://ria.ru/20200602/1572349907.html
В Таиланде на острове Пхукет возобновили работу порты и пристани
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РИА Новости

В Таиланде на острове Пхукет возобновили работу порты и пристани

15:11 02.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТуристы на одном из пляжей Паттайи
Туристы на одном из пляжей Паттайи
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. На острове Пхукет возобновили работу порты и пристани, сообщает Pattaya Mail.
Центр ситуационного управления Covid-19 (CCSA) с 1 июня разрешил ослабить ограничительные меры, введенные из-за пандемии, в рамках первого этапа смягчения карантина.
Губернатор Пхукета Пакапонг Тавипат сообщил, что на острове не было зарегистрировано новых случаев коронавируса, а все заболевшие коронавирусом жители провинции уже выздоровели и вернулись домой.
Граждане могут покинуть Пхукет по суше без ограничений. Однако на контрольно-пропускном пункте Tha Chat Chai для лиц, въезжающих в провинцию, проводится термометрия и проверка документов.
Международный аэропорт острова остается закрытым. Он заработает после выдачи разрешения Управлением гражданской авиации Таиланда (CAAT).
Несмотря на отсутствие новых случаев заражения, провинция поддерживает меры против Covid-19 и просит жителей носить маски, соблюдать социальную дистанцию и часто мыть руки.
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