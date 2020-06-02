В Таиланде на острове Пхукет возобновили работу порты и пристани

Туристы на одном из пляжей Паттайи

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. На острове Пхукет возобновили работу порты и пристани, На острове Пхукет возобновили работу порты и пристани, сообщает Pattaya Mail.

Центр ситуационного управления Covid-19 (CCSA) с 1 июня разрешил ослабить ограничительные меры, введенные из-за пандемии, в рамках первого этапа смягчения карантина.

Губернатор Пхукета Пакапонг Тавипат сообщил, что на острове не было зарегистрировано новых случаев коронавируса, а все заболевшие коронавирусом жители провинции уже выздоровели и вернулись домой.

Граждане могут покинуть Пхукет по суше без ограничений. Однако на контрольно-пропускном пункте Tha Chat Chai для лиц, въезжающих в провинцию, проводится термометрия и проверка документов.

Международный аэропорт острова остается закрытым. Он заработает после выдачи разрешения Управлением гражданской авиации Таиланда (CAAT).