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2020-06-02T14:37
https://ria.ru/20200602/1572349005.html
"Яндекс.Такси" опроверг информацию о пожаре в офисе в Петербурге
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РИА Новости

"Яндекс.Такси" опроверг информацию о пожаре в офисе в Петербурге

14:37 02.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили службы "Яндекс Такси"
Автомобили службы Яндекс Такси
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Автомобили службы "Яндекс Такси". Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сервис "Яндекс.Такси" опроверг информацию о пожаре в своем офисе в Санкт-Петербурге, офис компании в северной столице находится по другому адресу, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее во вторник сообщалось, что на территории промзоны в переулке Челиева горели три легковых автомобиля и пристройка. К ликвидации пожара было привлечено 7 единиц техники и 30 человек. В соцсетях появилась информация, что в здании расположен офис "Яндекс.Такси".
"Это не наш офис. Офис "Яндекса" в Петербурге расположен на Пискаревской набережной", - рассказали в пресс-службе.
Собеседник агентства также отметил, что у "Яндекс.Такси" нет своего парка, нет автомобилей. "В данном случае это таксопарк "Топлайн", - заключили в пресс-службе сервиса.
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