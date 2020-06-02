"Яндекс.Такси" опроверг информацию о пожаре в офисе в Петербурге

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сервис "Яндекс.Такси" опроверг информацию о пожаре в своем офисе в Сервис "Яндекс.Такси" опроверг информацию о пожаре в своем офисе в Санкт-Петербурге , офис компании в северной столице находится по другому адресу, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Ранее во вторник сообщалось, что на территории промзоны в переулке Челиева горели три легковых автомобиля и пристройка. К ликвидации пожара было привлечено 7 единиц техники и 30 человек. В соцсетях появилась информация, что в здании расположен офис "Яндекс.Такси".

"Это не наш офис. Офис "Яндекса" в Петербурге расположен на Пискаревской набережной", - рассказали в пресс-службе.