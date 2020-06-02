Хайко Маас оценил возможность реализации решений "нормандской четверки"

БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Реализации решений парижской встречи "нормандской четверки" необходимо придать импульс, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы обсуждали и в "нормандском формате" (30 апреля), и в формате видеоконференций проводили встречи, в ходе которых мы были едины, что реализация решений встречи "нормандского формата" (в Париже) требует нового импульса. Мы об этом сегодня тоже говорили", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине.
"Что касается вопроса мероприятия, то мы все зависим от развития ситуации вокруг пандемии", - добавил Маас.