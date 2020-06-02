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2020-06-02T14:36
https://ria.ru/20200602/1572348925.html
Хайко Маас оценил возможность реализации решений "нормандской четверки"
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РИА Новости

Хайко Маас оценил возможность реализации решений "нормандской четверки"

14:36 02.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Реализации решений парижской встречи "нормандской четверки" необходимо придать импульс, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы обсуждали и в "нормандском формате" (30 апреля), и в формате видеоконференций проводили встречи, в ходе которых мы были едины, что реализация решений встречи "нормандского формата" (в Париже) требует нового импульса. Мы об этом сегодня тоже говорили", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине.
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По его словам, Украина и конфликт на востоке страны будут важными темами предстоящего во втором полугодии председательства Германии в ЕС, но говорить о возможности нового саммита во время председательства ФРГ Маас отказался.
"Что касается вопроса мероприятия, то мы все зависим от развития ситуации вокруг пандемии", - добавил Маас.
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Дмитрий КулебаХайко МаасМИД ГерманииПарижУкраинаВ мире
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