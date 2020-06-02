Путин: ситуация с COVID-19 оказала серьезное влияние на все сферы жизни

"Нам принципиально важно как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперёд на долгосрочную перспективу, при этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни - на глобальную экономику, на международную торговлю и даже на технологическое развитие", - сказал Путин в ходе встречи с Мишустиным.