Путин: ситуация с COVID-19 оказала серьезное влияние на все сферы жизни

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом оказала серьезное влияние на все сферы жизни, в том числе на международную экономику и торговлю, заявил президент России Владимир Путин.
Правительство разработало план и направило его в понедельник в администрацию президента. Во вторник премьер Михаил Мишустин по видеосвязи выступает с докладом.
"Нам принципиально важно как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперёд на долгосрочную перспективу, при этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни - на глобальную экономику, на международную торговлю и даже на технологическое развитие", - сказал Путин в ходе встречи с Мишустиным.
Президент также подчеркнул, что динамика изменений в мире нарастает.
"Чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверено и результативно", - заявил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.