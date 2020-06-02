Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T14:49
https://ria.ru/20200602/1572348617.html
Путин: ситуация с COVID-19 оказала серьезное влияние на все сферы жизни
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572069985_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6f5a3f7846b445dbf55ce36b796ce158.jpg
РИА Новости

Путин: ситуация с COVID-19 оказала серьезное влияние на все сферы жизни

14:33 02.06.2020 (обновлено: 14:49 02.06.2020)
181
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом оказала серьезное влияние на все сферы жизни, в том числе на международную экономику и торговлю, заявил президент России Владимир Путин.
Правительство разработало план и направило его в понедельник в администрацию президента. Во вторник премьер Михаил Мишустин по видеосвязи выступает с докладом.
"Нам принципиально важно как решить сегодняшние острые проблемы, так и обеспечить уверенное движение вперёд на долгосрочную перспективу, при этом учитывая тот факт, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на все сферы жизни - на глобальную экономику, на международную торговлю и даже на технологическое развитие", - сказал Путин в ходе встречи с Мишустиным.
Президент также подчеркнул, что динамика изменений в мире нарастает.
"Чтобы отвечать на такие вызовы, нам нужно действовать профессионально, выверено и результативно", - заявил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как правительство и ЦБ помогут населению и бизнесу пережить пандемию
19 марта, 12:27
Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес
010118
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин оценил своевременность действий правительства в борьбе с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Главное — поддержать граждан и компании, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин ознакомился с планом восстановления экономики
Путин заявил о необходимости поддерживать граждан и уверенно двигаться вперед
Путин отметил необходимость обеспечить уверенное движение вперед
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал внимательно отнестись к рискам, связанным с безработицей
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил представленный план по восстановлению экономики
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал в июле начать реализацию плана по восстановлению экономики
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин поручил Мишустину подготовить уточнения по реализации нацпроектов
Мишустин представил Путину общенациональный план восстановления экономики
Мишустин представил план по восстановлению экономики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Путин поинтересовался здоровьем Мишустина
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Мишустин назвал стоимость плана восстановления экономики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о трех этапах плана по восстановлению экономики
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин рассказал о планах обсудить макроэкономические тенденции
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Минкомсвязь будет информировать россиян о полагающихся им льготах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
02:09Число умерших от COVID-19 в Бразилии превысило 30 тысяч человек
Лента новостейМолния