Минтруд рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми

"Начиная со вчерашнего дня был дан старт программе поддержки малообеспеченных семей, в которых воспитываются дети от трех до семи лет. На эту меру поддержки имеют право граждане, среднедушевой доход семей которых ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи", - сказал он.