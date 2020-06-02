Минтруд рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министерство труда России намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявил на брифинге во вторник глава ведомства Антон Котяков.
"Начиная со вчерашнего дня был дан старт программе поддержки малообеспеченных семей, в которых воспитываются дети от трех до семи лет. На эту меру поддержки имеют право граждане, среднедушевой доход семей которых ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи", - сказал он.
В среднем по стране, по его словам, размер выплаты составляет 5,5 тысяч рублей в месяц на ребенка.
"На 2021 год нам дано поручение проанализировать, насколько выплата является достаточной... в перспективе будет рассматривать вопрос об ее увеличении", - добавил Котяков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.