Участники парада на Красной площади будут тренироваться в масках

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Участники парада Победы на Красной площади будут тренироваться в масках, сообщил во вторник на селекторном совещании главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
По его словам, тренировки на подмосковном полигоне Алабино будут проходить "ежедневно с 8 по 15 июня, кроме 12 июня, в средствах индивидуальной защиты". Генеральная репетиция состоится 20 июня.
Парадные расчеты сформируют к исходу сегодняшнего дня. Парад начнется в 10 утра 24 июня. До этого планировалось, что мероприятие пройдет 9 мая, но из-за пандемии его пришлось перенести.
По последним данным Минобороны, с марта в Вооруженных силах РФ коронавирусом заразились 6,5 тысяч человек, с 9 мая число выздоровевших ежедневно превышает число новых случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.