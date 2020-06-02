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75 лет Великой Победы
2020-06-02T14:23
https://ria.ru/20200602/1572348011.html
Участники парада на Красной площади будут тренироваться в масках
https://cdn23.img.ria.ru/images/150085/30/1500853047_0:234:3072:1962_1036x0_80_0_0_ba17bfe54b211ef0fc3952030b44d708.jpg
РИА Новости

Участники парада на Красной площади будут тренироваться в масках

14:23 02.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлавнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков
Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Участники парада Победы на Красной площади будут тренироваться в масках, сообщил во вторник на селекторном совещании главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
По его словам, тренировки на подмосковном полигоне Алабино будут проходить "ежедневно с 8 по 15 июня, кроме 12 июня, в средствах индивидуальной защиты". Генеральная репетиция состоится 20 июня.
Парадные расчеты сформируют к исходу сегодняшнего дня. Парад начнется в 10 утра 24 июня. До этого планировалось, что мероприятие пройдет 9 мая, но из-за пандемии его пришлось перенести.
По последним данным Минобороны, с марта в Вооруженных силах РФ коронавирусом заразились 6,5 тысяч человек, с 9 мая число выздоровевших ежедневно превышает число новых случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлабиноОлег СалюковПарад ПобедыБезопасностьОбщество
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