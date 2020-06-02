В Российском книжном союзе рассказали о потерях в книгоиздательстве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Отрасль книгоиздательства РФ из-за ограничений после распространения коронавируса потеряла около 5-6 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава Российского книжного союза Сергей Степашин.
"Пандемия, ограничения в книгоиздательстве, в работе магазинов, очень серьезно ударила по нашей отрасли. Потери, по расчетам Российского книжного союза, книгоиздателей, за два с небольшим месяца составили порядка 5-6 миллиардов рублей. В Петербурге, насколько я знаю, это порядка 1,5 миллиарда рублей", - сказал Степашин.
Он отметил, что правительство выделит серьезную финансовую компенсацию не только крупным, но и мелким и средним издательствам для помощи в сложившихся условиях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
В России за сутки умерли 182 человека с COVID-19, за все время - 5 037. Нарастающим итогом зарегистрирован 423 741 случай (+2,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.