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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T14:14
https://ria.ru/20200602/1572347497.html
В Российском книжном союзе рассказали о потерях в книгоиздательстве
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112939/09/1129390955_0:195:3077:1926_1036x0_80_0_0_e6380b770c337dfeb4d66039d33ab4e5.jpg
РИА Новости

В Российском книжном союзе рассказали о потерях в книгоиздательстве

14:14 02.06.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГлава Российского книжного союза Сергей Степашин
Глава Российского книжного союза Сергей Степашин
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Глава Российского книжного союза Сергей Степашин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Отрасль книгоиздательства РФ из-за ограничений после распространения коронавируса потеряла около 5-6 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава Российского книжного союза Сергей Степашин.
"Пандемия, ограничения в книгоиздательстве, в работе магазинов, очень серьезно ударила по нашей отрасли. Потери, по расчетам Российского книжного союза, книгоиздателей, за два с небольшим месяца составили порядка 5-6 миллиардов рублей. В Петербурге, насколько я знаю, это порядка 1,5 миллиарда рублей", - сказал Степашин.
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Он отметил, что правительство выделит серьезную финансовую компенсацию не только крупным, но и мелким и средним издательствам для помощи в сложившихся условиях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
В России за сутки умерли 182 человека с COVID-19, за все время - 5 037. Нарастающим итогом зарегистрирован 423 741 случай (+2,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский Книжный СоюзВОЗСергей СтепашинСанкт-ПетербургОбщество
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