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В Петербурге три машины повредили при прорыве теплосети
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РИА Новости

В Петербурге три машины повредили при прорыве теплосети

14:08 02.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на гостиницы "Англетер" и "Астория" с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Вид на гостиницы Англетер и Астория с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вид на гостиницы "Англетер" и "Астория" с колоннады Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Три автомобиля оказались в зоне прорыва теплосети в Приморском районе Петербурга, где проводились гидравлические испытания трубопроводов, сообщила РИА Новости представитель ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" ("ТЭК СПб").
Согласно материалам на сайте предприятия, информация о технологическом нарушении на трубопроводе на Стародеревенской улице, 25 поступила во вторник около 11.00 мск. Дефект, в результате которого фонтанировала вода, был локализован аварийной бригадой энергетиков через 24 минуты.
"В зоне технологического нарушения оказались три автомобиля. Ущерб их владельцам будет возмещен", - сказала представитель "ТЭК СПб".
Как уточнила собеседница агентства, температура воды не превышала 40 градусов, поскольку при гидравлических испытаниях она специально снижается.
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Приморский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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