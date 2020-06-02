В Петербурге три машины повредили при прорыве теплосети

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Три автомобиля оказались в зоне прорыва теплосети в Приморском районе Петербурга, где проводились гидравлические испытания трубопроводов, сообщила РИА Новости представитель ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" ("ТЭК СПб").

Согласно материалам на сайте предприятия, информация о технологическом нарушении на трубопроводе на Стародеревенской улице, 25 поступила во вторник около 11.00 мск. Дефект, в результате которого фонтанировала вода, был локализован аварийной бригадой энергетиков через 24 минуты.