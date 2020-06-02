Авария в Норильске требует тщательного расследования, заявил Клишас

"Авария в Норильске, которая привела к разливу нефтепродуктов и возможному ущербу для здоровья людей и окружающей среды, безусловно, требует тщательного расследования, а все выводы о виновности структур "Норникеля" или конкретных лиц могут быть сделаны только по его итогам. Сейчас делать какие-то выводы преждевременно, но общественное внимание к ситуации, безусловно, оправданно", - сказал Клишас журналистам.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным ведомства, пожар возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет. Позднее СК сообщил, что на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация резервуара. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.