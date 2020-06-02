Авария в Норильске требует тщательного расследования, заявил Клишас

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Общественное внимание к аварии в Норильске, приведшей к разливу около 20 тысяч тонн нефтепродуктов и возможному вреду людям и природе, оправданно, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, представляющий в палате Красноярский край.
Ранее власти Красноярского края сообщили, что из-за аварии на ТЭЦ в Норильске из резервуара вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, попавшего в ручей и речку Амбарная. В Росрыболовстве это ЧП назвали экологической катастрофой с долгосрочными негативными последствиями.
"Авария в Норильске, которая привела к разливу нефтепродуктов и возможному ущербу для здоровья людей и окружающей среды, безусловно, требует тщательного расследования, а все выводы о виновности структур "Норникеля" или конкретных лиц могут быть сделаны только по его итогам. Сейчас делать какие-то выводы преждевременно, но общественное внимание к ситуации, безусловно, оправданно", - сказал Клишас журналистам.
Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным ведомства, пожар возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет. Позднее СК сообщил, что на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация резервуара. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.