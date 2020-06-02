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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T14:07
https://ria.ru/20200602/1572347198.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

14:07 02.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Четыре ребенка есть в числе 85 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число выявленных случаев превысило 2,5 тысячи, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области скончались 20 пациентов с COVID-19 , включая гражданина Казахстана, вылечились 1966.
"Оперативная ситуация на 2 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 2502. Новых выявленных - 85. Пациенты-дети: 12 лет; 13 лет; один год; девять лет. Остальные пациенты - от 20 лет до 91 года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 20 новых случаев COVID-19 выявили в Пензе, 17 - в ЗАТО город Заречный, 12 - в Бессоновском, 11 - в Башмаковском, шесть - в Пензенском, четыре - в Каменском, по два - в Шемышейском, Сосновоборском, Городищенском и Кузнецком, по одному - еще в семи районах области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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