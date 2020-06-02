В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

"Оперативная ситуация на 2 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 2502. Новых выявленных - 85. Пациенты-дети: 12 лет; 13 лет; один год; девять лет. Остальные пациенты - от 20 лет до 91 года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.