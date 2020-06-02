В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук академик Владимир Чехонин.
Выступая на заседании президиума РАН, Чехонин, в частности, упомянул "мукозальную вакцину против SARS-CoV-2", которую разрабатывают в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.
По его словам, разработчики этой вакцины методами генной инженерии встроили в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок — ключевую молекулу, благодаря которой коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки. "И формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности", — пояснил Чехонин, добавив, что она может вводиться в виде кисломолочного продукта.
Академик уточнил, что сейчас проводятся доклинические испытания этой вакцины.
Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, в России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.
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