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75 лет Великой Победы
2020-06-02T15:31
https://ria.ru/20200602/1572346386.html
Главком Сухопутных войск раскрыл детали парада Победы на Красной площади
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570150664_0:0:2905:1634_1036x0_80_0_0_2d80769d90c424ec490a5d4df188877a.jpg
РИА Новости

Главком Сухопутных войск раскрыл детали парада Победы на Красной площади

13:55 02.06.2020 (обновлено: 15:31 02.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Парад Победы на Красной площади начнется в 10 утра и продлится около полутора часов, сообщил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
По его словам, в мероприятии используют некоторые элементы исторического парада 1945 года: например, в начале прозвучит "Юбилейный встречный марш". На вечер запланирован "аналогичный салют".
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Участников парада в Москве изолируют и будут тестировать на наличие COVID-19 не реже трех раз в неделю, добавил Салюков. Все помещения, где разместятся военные, а также технику продезинфицируют — как и полигон в подмосковном Алабино, на котором проводят тренировки.
Ранее Владимир Путин объявил, что отложенный из-за пандемии коронавируса парад Победы состоится 24 июня (его сделают выходным) — в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел "исторический парад победителей". Глава государства поручил начать подготовку к мероприятию и обеспечить самый строгий режим безопасности.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, парады проведут в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил. Всего к участию привлекут порядка 64 тысяч человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов.
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