Главком Сухопутных войск раскрыл детали парада Победы на Красной площади

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Парад Победы на Красной площади начнется в 10 утра и продлится около полутора часов, сообщил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
По его словам, в мероприятии используют некоторые элементы исторического парада 1945 года: например, в начале прозвучит "Юбилейный встречный марш". На вечер запланирован "аналогичный салют".
Участников парада в Москве изолируют и будут тестировать на наличие COVID-19 не реже трех раз в неделю, добавил Салюков. Все помещения, где разместятся военные, а также технику продезинфицируют — как и полигон в подмосковном Алабино, на котором проводят тренировки.
Ранее Владимир Путин объявил, что отложенный из-за пандемии коронавируса парад Победы состоится 24 июня (его сделают выходным) — в день, когда в 1945 году на Красной площади прошел "исторический парад победителей". Глава государства поручил начать подготовку к мероприятию и обеспечить самый строгий режим безопасности.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, парады проведут в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил. Всего к участию привлекут порядка 64 тысяч человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов.